Холдинг «Марко» получил гарантии правительства по кредитной линии до 13 млн. долларов

Валерий Алексеев

Средства привлекались для создания и модернизации производственных мощностей по выпуску 5 млн. пар обуви в год.

Постановлением №98 от 6.02.107 Совмин предоставил ООО «Управляющая

компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» гарантии правительства по погашению основного долга и уплате части процентов в размере 2% годовых. Общая сумма привлеченных кредитов составила более 8,8 млн долларов. Верхний лимит гарантии установлен в 13 млн. долларов.

Кредит «Марко» был предоставлен ОАО «Белагропромбанк».