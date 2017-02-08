Холдинг «Марко» получил гарантии правительства по кредитной линии до 13 млн. долларов

Среда
8 февраля 2017
09:52
№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9178
EUR 2.0481
RUB .032409
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
08 февраля, 2017 г.
Постановлением №98 от 6.02.107 Совмин предоставил ООО «Управляющая
компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» гарантии правительства по погашению основного долга и уплате части процентов в размере 2% годовых. Общая сумма привлеченных кредитов составила более 8,8 млн долларов. Верхний лимит гарантии установлен в 13 млн. долларов.
Кредит «Марко» был предоставлен ОАО «Белагропромбанк».
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest
В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.
Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения