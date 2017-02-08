Ляховичский молзавод продан иностранной компании

Алексей Иванов

По информации агентства « Бизнес-новости » владельцем контрольного пакета акций СОАО «Ляховичский молочный завод» стала бельгийская B.S.A. International S.A.

Как сообщает агентство, компания имеет отношение к французской Groupe Lactalis S.A., входящей в тройку крупнейших переработчиков молока в мире.

Контрольный пакет акций был выкуплен в течение января на БВФБ. Всего было совершено восемь сделок, скуплено более 177 тыс акций завода за 9,4 млн. долларов.

В юридической компании "Арцингер и партнеры", которая представляла интересы бельгийцев в сделке, отказались ее комментировать, сославшись на конфиденциальность. Директор СОАО "Ляховичский молочный завод" Вячеслав Жуковский подтвердил, что у компании сменился основной собственник, однако говорить о дальнейших планах развития предприятия отказался, пишет агентство.

Активами в белорусской молочной отрасли уже владеет другой крупный игрок мирового рынка. Через российскую Юнимилк предприятие в Пружанах контролирует Danon.