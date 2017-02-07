«Делу Данкверта» дали ход?

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07 февраля, 2017 г.
- В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст.249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента), - отметили в МВД.
- Министерство внутренних дел Беларуси располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей, - подчеркнули в МВД.
В частности, пишет БЕЛТА, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 млн рублей. "По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки", - уточнили в министерстве.
Напомним, что в пятницу, во время «Большого разговора» президент Лукашенко сказал министру внутренних дел Игорю Шуневичу «изучить вопрос и возбудить уголовное дело на Данкверта, как когда-то по Баумгернтнеру было, за нанесение ущерба государству».
Президент Беларуси намекнул, что некоторые ответственные лица Россельхознадзора препятствуют поставкам белорусского продукции из личной заинтересованности, так как связаны с производителями мясо-молочной отрасли.
В тот же день руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в комментарии для РИА Новости сказал, что обсуждение поставок белорусского продовольствия в Россию должно проходить спокойно.
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