Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 16%

Алексей Иванов

Новая ставка начнет действовать с 15 февраля. Сейчас ставка рефинансированияНацбанка Беларуси составляет 17% годовых.

Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 17 до 16% годовых с 15 февраля 2017 года. Это уже второй раз, когда регулятор понижает основную ставку в этом году. В январе она снизилась с 18 до 17%.

Одновременно снижаются и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22 до 20 процентов годовых.

Такое решение Национальный банк принял сегодня. В мотивационной части регулятор указывает на замедление инфляции в декабре 2016 года до 10,6%. В январе в январе 2017 г. инфляция ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале – марте – около 9%. Также в релизе говорятся о проросте средней широкой денежной массы в январе 2017 г. к январю 2016 г. в 0,3%. Нацбанк отмечает сохранение чистого предложения валюты на внутреннем рынке, как и раньше, его обеспечивает продажа населением.

До конца года, в соответствии с ранее озвученными планами Нацбанка в отношении денежно-кредитной политики ставка рефинансирования может снизиться до 14%. В начале года регулятор начал снижать ставку активнее, чем ожидалось.