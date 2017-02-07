БЕЛТА

Каждый район Беларуси должен иметь свой фестиваль. Такое мнение высказал заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий на пресс-конференции на тему "Беларускі фонд культуры: 30 гадоў пошукаў, знаходак, расчараванняў" в пресс-центре БЕЛТА.

"Наличие в каждом районе страны особенного фестиваля, который показывал бы местный колорит, дало бы толчок к развитию туризма. Такие фестивали могут стать центрами фестивального туризма, вокруг которых будет развиваться соответствующая инфраструктура", - считает Тадеуш Стружецкий