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07 февраля, 2017 г.
Каждый район Беларуси должен иметь свой фестиваль. Такое мнение высказал заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий на пресс-конференции на тему "Беларускі фонд культуры: 30 гадоў пошукаў, знаходак, расчараванняў" в пресс-центре БЕЛТА.
"Наличие в каждом районе страны особенного фестиваля, который показывал бы местный колорит, дало бы толчок к развитию туризма. Такие фестивали могут стать центрами фестивального туризма, вокруг которых будет развиваться соответствующая инфраструктура", - считает Тадеуш Стружецкий
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