Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Каждый район Беларуси должен иметь свой фестиваль

07 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Каждый район Беларуси должен иметь свой фестиваль. Такое мнение высказал заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий на пресс-конференции на тему "Беларускі фонд культуры: 30 гадоў пошукаў, знаходак, расчараванняў" в пресс-центре БЕЛТА.

"Наличие в каждом районе страны особенного фестиваля, который показывал бы местный колорит, дало бы толчок к развитию туризма. Такие фестивали могут стать центрами фестивального туризма, вокруг которых будет развиваться соответствующая инфраструктура", - считает Тадеуш Стружецкий

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Все новости

Архив