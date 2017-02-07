Банк Развития поддержит малых и средних предпринимателей на 90 млн. рублей

Вторник
7 февраля 2017
17:12
№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9121
EUR 2.0557
RUB .032563
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
07 февраля, 2017 г.
Банк Развития будет оказывать поддержку малому и среднему бизнесу через банки партнеры и лизинговой компании.
Финансирование МСП идет в два этапа. На первом Банк Развития выделяет ресурсы банкам-партнерам и лизинговой компании. На втором банки-партнеры и лизинговая компания отбирают по согласованным с Банком развития критериям непосредственных заемщиков, проводят оценку их финансового состояния и предполагаемых к реализации проектов, а также принимают решения о выдаче кредита по оговоренной предельной ставке.
Участниками программы являются 12 банков-партнеров и 1 лизинговая компания: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белорусский народный банк", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь), ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Промагролизинг" с которыми Банком развития подписаны соответствующие соглашения.
Чтобы иметь возможность получить поддержку предприниматели должны укладываться в определенные лимиты выручки.
Совмин установил верхние лимиты для оказания поддержки субъектам малого предпринимательства. ИП и организации, чья выручка от реализации превышают лимиты не могут претендовать на финансовую поддержку.
Для ИП в 2017 году лимит составляет 335,4 тыс. рублей, микроорганизаций — 2459,6 тыс. рублей, малых организаций – 9279,4 тыс. рублей. Размер выручки для лимита определяется без учета НДС.
Всего до 2020 года Банк Развития может оказать поддержку МСП на общую сумму до 500 млн. рублей.
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest
В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.
Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения