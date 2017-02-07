Банк Развития поддержит малых и средних предпринимателей на 90 млн. рублей

Алексей Иванов

Такой объем финансирования поддержки МСП установлен для банка на 2017 год.

Банк Развития будет оказывать поддержку малому и среднему бизнесу через банки партнеры и лизинговой компании.

Финансирование МСП идет в два этапа. На первом Банк Развития выделяет ресурсы банкам-партнерам и лизинговой компании. На втором банки-партнеры и лизинговая компания отбирают по согласованным с Банком развития критериям непосредственных заемщиков, проводят оценку их финансового состояния и предполагаемых к реализации проектов, а также принимают решения о выдаче кредита по оговоренной предельной ставке.

Участниками программы являются 12 банков-партнеров и 1 лизинговая компания: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белорусский народный банк", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь), ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Промагролизинг" с которыми Банком развития подписаны соответствующие соглашения.

Чтобы иметь возможность получить поддержку предприниматели должны укладываться в определенные лимиты выручки.

Совмин установил верхние лимиты для оказания поддержки субъектам малого предпринимательства. ИП и организации, чья выручка от реализации превышают лимиты не могут претендовать на финансовую поддержку.

Для ИП в 2017 году лимит составляет 335,4 тыс. рублей, микроорганизаций — 2459,6 тыс. рублей, малых организаций – 9279,4 тыс. рублей. Размер выручки для лимита определяется без учета НДС.

Всего до 2020 года Банк Развития может оказать поддержку МСП на общую сумму до 500 млн. рублей.