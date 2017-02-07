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Беларусь и США укрепят сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере IT

07 февраля, 2017 г.

Беларусь и США укрепят сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере IT, сообщает БЕЛТА.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич и поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области правоохранительной деятельности.

Глава милицейского ведомства отметил, что Беларусь выступает за укрепление двустороннего взаимодействия со стражами порядка США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о противодействии терроризму, экстремизму, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконной миграции, коррупции.

По мнению участников встречи, особого внимания в современных условиях требует интенсификация белорусско-американского сотрудничества по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, а также обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности.

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