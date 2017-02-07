ЕС отменяет квоты на поставки белорусского текстиля

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07 февраля, 2017 г.
Сегодня проект решения об отмене квот прошел одну из последних инстанций.
Он был утвержден Советом Министров ЕС по общим делам. Проект решения был утвержден единогласно.
Ранее его одобрил Европарламент и Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).
В декабре бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты совместно попросили Европарламент снять ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.
Под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.
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