Лукашенко пожаловался на проблемы в сотрудничестве с Россией губернатору Костромской области

Валерий Алексеев

Во время встречи с главой российского региона Сергеем Ситниковым президент Беларуси выразил обеспокоенность ходом сотрудничества стран ЕАЭС, а также в Союзном государстве.

Александр Лукашенко обратил внимание на снижением товарооборота внутри Евразийского экономического союза.

— В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали $100 млн. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует, - цитирует президента