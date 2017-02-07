На БВФБ во вторник вырос только доллар

Алексей Иванов

Евро и российский рубль ослабли к белорусской валюте.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник доллар США вырос на 0,3% до 1,9178 рубля.

Российский рубль потерял 0,47% своей стоимости относительно белорусского. За 100 российских давали 3,2409 белорусского.

Евро снизился на 0,37% до 2,0481 рубля.