В Беларуси тоже любят заклеивать веб-камеры изолентой

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48% участников опроса заклеили камеры скотчем или изолентой и перестали беспокоиться о хакерах, которые могут получить к ним доступы. 24% при это верят, что взлом веб-камеры вполне реален, лишь 10% считают, что информация о взломе — выдумки.
В прошлом году был опубликован снимок основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга на рабочем месте. На изображении было видно, что на его рабочем лэптопе скотчем заклеены веб-камера и микрофон. Это породило целую волну обсуждений в интернете, а также опросов и прочих «исследований».
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