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БР новости

В Бресте начали строить Hilton

07 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Гостиница появится неподалеку от Брестской крепости. 

В Бресте начали строить гостиницу сети Hampton by Hilton. Она разместится около Брестской крепости. Также представители белорусской компании «Демарш», которая подписала договор франшизы с Hilton Worldwide, рассчитывают, что туристы будут останавливаться в гостинице, направляясь в Беловежскую пущу.

В гостинице будет 120 номеров. Ее планируется открыть в конце 2018 года. Две гостиницы Hilton уже действуют в белорусской столице. В Бресте Hampton by Hilton станет первым отелем своего уровня, сообщает Realt.by

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