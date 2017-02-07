Минфин, МНС и ГТК разъяснили на какие товары нужно применять ставку НДС в 10%

Валерий Алексеев

Необходимость разъяснения возникла из-за решения Совета ЕЭК, которое вступило в силу с 1 января 2017 года. Решением введены новые коды ТН ВЭД в отношении ряда товаров, ставка НДС на которые по белорусскому законодательству устанавливалась в 10%.

Ставка в 10% установлена в соответствии Налоговым кодексом Беларуси при ввозе в страну и реализации продовольственных товаров и товаров для детей. Перечень данных товаров утвержден указом президента от 21.06.2007 №287. Сейчас готовятся изменения в данный акт, которые приведут в соответствие номенклатуру ТН ВЭД.

Минфин, МНС и ГТК включили в разъяснение перечень расхождений, по которым до принятия нового указа президента должен взиматься НДС в размере 10%. В него включены безалкогольные напитки на основе березового сока в таре до 3 л, негазированные безалкогольные напитки с добавлением натуральных пюре или паст овощей, фруктов и ягод, готовая или консервированная рыба, пеналы, кассы цифры и букв, счетные палочки, детские пленки и подгузники, а также детские кровати.