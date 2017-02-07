В Беларуси могут еще раз повысить тарифную ставку первого разряда

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07 февраля, 2017 г.
Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович
— В бюджетном секторе экономики оплата труда работников напрямую связана с экономической ситуацией в республике, наполняемостью доходной части бюджета, - отметил первый заместитель министра в интервью БЕЛТА.
Если позволят финансовые возможности государства, то ставка первого разряда будет повышена в 2017 году еще раз, сказал Лобович.
С 1 января ее размер уже был увеличен на 4% до 31 рубля.
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