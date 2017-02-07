Россия сообщает об отсутствие прогресса в переговорах по нефтегазовому вопросу с Беларусью

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— Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год, — цитирует чиновника ТАСС.
По версии российских властей задолженность Беларуси за газ в результате недоплаты в течение 2016 года достигла 550 млн. долларов.
В пятницу во время большого разговора президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о некоторых подробностях переговорного процесса. По его словам, в крайнем случае Беларусь может найти альтернативу российским поставкам нефти, увеличение которых Москва увязывает с решением газового спора.
По словам президента в России нет понимания, что Беларусь может найти выход из любой ситуации, в том числе с поставками нефти. Он передал содержание разговора с президентом Путиным. Лукашенко привел в качестве аргумента альтернативные источники поставки нефти на белорусские НПЗ и удачный опыт таких поставок. Нефтепродукты при этом могут составить конкуренцию российской продукции. При этом прибыль белорусских НПЗ уменьшится.
— В Россия не понимают, что мы найдем выход… Независимость, порядочность, историческое наше прошлое дороже, чем эта нефть, — заявил президент.
Также Лукашенко заявил, что Беларусь подала на Россию в суд ЕАЭС за снижение поставок нефти в 2016 году, однако в суде пока не подтвердили факт получения искового заявления.
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