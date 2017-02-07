Белавиа хочет снизить цены на летние маршруты

Вторник
7 февраля 2017
12:39
№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9121
EUR 2.0557
RUB .032563
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
07 февраля, 2017 г.
По его словам сейчас в авиакомпании планируют летнее расписание и пытаются «существенно снизить цены по популярным летним маршрутам - это, к примеру, Турция, Болгария, Испания».
В 2016 году Белавиа начала активнее предоставлять скидки на билеты. Были проведены крупные распродажи, во время которых авиакомпания снижала стоимость билетов до минимальной, правда, топливные и аэропортовые сборы оплачивались в размере 100%.
Кроме того, в ноябре прошлого года авиакомпания снизила на 50% тарифы на все рейсы зимнего расписания.
Сейчас билеты в Барселону «туда-обратно» на июнь месяц стоят от 500 евро. Рейс выполняется с пересадкой через Амстердам совместно с компанией KLM. В марте такое путешествие прямым рейсом белорусской авиакомпании можно совершить за 331 евро.
В прошлом году компания перевезла 2 488 078 пассажиров, увеличив пассажиропоток на 20%. Половина пассажиров, воспользовавшихся услугами Белавиа летели транзитом через Минск.
В 2017-м компания также собирается увеличить число воздушных судов (приобрести в лизинг два Embraer) и продолжить ребрендинг, объявив конкурс на новую форму для экипажей. Компания также прорабатывает вопрос об открытии рейсов в Кишинев и Нижний Новгород.
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest
В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.
Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения