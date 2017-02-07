Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Белавиа хочет снизить цены на летние маршруты

07 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Об этом сегодня заявил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров.

По его словам сейчас в авиакомпании планируют летнее расписание и пытаются «существенно снизить цены по популярным летним маршрутам - это, к примеру, Турция, Болгария, Испания».

В 2016 году Белавиа начала активнее предоставлять скидки на билеты. Были проведены крупные распродажи, во время которых авиакомпания снижала стоимость билетов до минимальной, правда, топливные и аэропортовые сборы оплачивались в размере 100%.

Кроме того, в ноябре прошлого года авиакомпания снизила на 50% тарифы на все рейсы зимнего расписания. 

Сейчас билеты в Барселону «туда-обратно» на июнь месяц стоят от 500 евро. Рейс выполняется с пересадкой через Амстердам совместно с компанией KLM. В марте такое путешествие прямым рейсом белорусской авиакомпании можно совершить за 331 евро. 

В прошлом году компания перевезла 2 488 078 пассажиров, увеличив пассажиропоток на 20%. Половина пассажиров, воспользовавшихся услугами Белавиа летели транзитом через Минск. 

В 2017-м компания также собирается увеличить число воздушных судов (приобрести в лизинг два Embraer) и продолжить ребрендинг, объявив конкурс на новую форму для экипажей. Компания также прорабатывает вопрос об открытии рейсов в Кишинев и Нижний Новгород.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Все новости

Архив