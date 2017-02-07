Белавиа хочет снизить цены на летние маршруты

Валерий Алексеев

Об этом сегодня заявил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров.

По его словам сейчас в авиакомпании планируют летнее расписание и пытаются «существенно снизить цены по популярным летним маршрутам - это, к примеру, Турция, Болгария, Испания».

В 2016 году Белавиа начала активнее предоставлять скидки на билеты. Были проведены крупные распродажи, во время которых авиакомпания снижала стоимость билетов до минимальной, правда, топливные и аэропортовые сборы оплачивались в размере 100%.

Кроме того, в ноябре прошлого года авиакомпания снизила на 50% тарифы на все рейсы зимнего расписания.

Сейчас билеты в Барселону «туда-обратно» на июнь месяц стоят от 500 евро. Рейс выполняется с пересадкой через Амстердам совместно с компанией KLM. В марте такое путешествие прямым рейсом белорусской авиакомпании можно совершить за 331 евро.

В прошлом году компания перевезла 2 488 078 пассажиров, увеличив пассажиропоток на 20%. Половина пассажиров, воспользовавшихся услугами Белавиа летели транзитом через Минск.

В 2017-м компания также собирается увеличить число воздушных судов (приобрести в лизинг два Embraer) и продолжить ребрендинг, объявив конкурс на новую форму для экипажей. Компания также прорабатывает вопрос об открытии рейсов в Кишинев и Нижний Новгород.