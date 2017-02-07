Оборот сделок на БУТБ в январе вырос почти вдвое

БЕЛТА

Оборот сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в январе 2017 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, передает БЕЛТА.

"В январе 2017 года на торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи заключено 22 560 сделок на общую сумму 231,5 млн рублей, что на 95% больше прошлогоднего показателя. Наибольший вклад в общебиржевой оборот внесла секция металлопродукции с совокупным объемом сделок Br94,6 млн, или в 2,3 раза больше", - рассказал Роман Янив. По традиции в структуре сделок с металлопродукцией доминировали черные металлы и изделия из них: в январе через БУТБ реализовано 26,7 тыс. т этой продукции на сумму свыше 53,1 млн рублей - плюс 65%. На втором месте - сделки с углем. По сравнению с январем 2016 года объем его реализации на биржевых торгах вырос в 21,7 раза, достигнув 29,3 млн рублей.

В секции лесопродукции с начала года совершено 2 320 сделок на 85,6 млн рублей. Показатель 2016 года превышен на 98% в основном за счет существенного роста поставок круглых лесоматериалов на внутренний рынок и пиломатериалов на экспорт.

Секция сельхозпродукции завершила отчетный период с ростом в 48% и общим объемом сделок на Br39,5 млн. Львиную долю этой суммы обеспечили продажи шротов масличных и кормовых добавок.

Для секции промышленных и потребительских товаров январь текущего года стал периодом роста как количественных, так и объемных показателей. Несмотря на некоторое снижение деловой активности, характерное для начала года, белорусскими и зарубежными участниками торгов заключено 2 125 сделок на 11,9 млн рублей, что на 62% больше, чем в январе 2016 года. Самыми востребованными товарными позициями по-прежнему остаются стройматериалы, оборудование и комплектующие.