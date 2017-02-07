Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Оборот сделок на БУТБ в январе вырос почти вдвое

07 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Оборот сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в январе 2017 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, передает БЕЛТА.

"В январе 2017 года на торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи заключено 22 560 сделок на общую сумму 231,5 млн рублей, что на 95% больше прошлогоднего показателя. Наибольший вклад в общебиржевой оборот внесла секция металлопродукции с совокупным объемом сделок Br94,6 млн, или в 2,3 раза больше", - рассказал Роман Янив. По традиции в структуре сделок с металлопродукцией доминировали черные металлы и изделия из них: в январе через БУТБ реализовано 26,7 тыс. т этой продукции на сумму свыше 53,1 млн рублей - плюс 65%. На втором месте - сделки с углем. По сравнению с январем 2016 года объем его реализации на биржевых торгах вырос в 21,7 раза, достигнув 29,3 млн рублей.

В секции лесопродукции с начала года совершено 2 320 сделок на 85,6 млн рублей. Показатель 2016 года превышен на 98% в основном за счет существенного роста поставок круглых лесоматериалов на внутренний рынок и пиломатериалов на экспорт.

Секция сельхозпродукции завершила отчетный период с ростом в 48% и общим объемом сделок на Br39,5 млн. Львиную долю этой суммы обеспечили продажи шротов масличных и кормовых добавок.

Для секции промышленных и потребительских товаров январь текущего года стал периодом роста как количественных, так и объемных показателей. Несмотря на некоторое снижение деловой активности, характерное для начала года, белорусскими и зарубежными участниками торгов заключено 2 125 сделок на 11,9 млн рублей, что на 62% больше, чем в январе 2016 года. Самыми востребованными товарными позициями по-прежнему остаются стройматериалы, оборудование и комплектующие.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Все новости

Архив