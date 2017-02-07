От АЭС до кролиководческой фермы — какие проекты попали в госпрограмму инновационного развития

Валерий Алексеев

Полный текст Государственной программы инновационного развития на 2016-20 годы сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Целью государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы назван качественный рост и конкурентоспособность национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

Для достижения этой цели планируется ускоренно развивать сектора экономики соответствующих технологических укладов, создать рынок научно-технической продукции.

Целевыми показателями для программы стали удельный вес инновационных организаций в промышленности, доля отгруженной инновационной продукции, доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а также количество рабочих мест. Надо отметить, что доля экспорта будет рассчитывать с учетом высокотехнологичных и среднетехнологичных товаров высокого уровня, а также наукоемких высокотехнологичных, финансовых и рыночных услуг.

В 2016 году доля инновационных организаций в промышленности должна была составить 20%, а к 2020 году увеличиться до 26%. На 2017 год доведен целевой показатель в 21,5%

Удельный вес инновационной продукции промышленности должен вырасти с 13,6% до 21,5%. Показатель на этот год — 14,5%.

В структуре экспорта долю высокотехнологичной продукции и услуг планируется поднять с 31% в 2016 году до 33% в 2020. В этом году она должна составить 31,5%.

В общей сложности за пять лет выполнения программы планируется создать или модернизиовать более 9000 рабочих мест. В 2017 году показатель составляет 2 155.

Среди конкретных проектов программы в области энергетики упоминается строительство БелАЭС, ветропарка в Новогрудском районе, биогазового комплекса для СП «Санта-Бремор». Планируется разработать промышленные счетчики газа, создание производства энергосберегающих установок для утилизации энергии избыточного давления природного газа на газорегуляторных пунктах.

В агропромышленном комплексе инновационными признаны строительство нового дрожжевого завода, создание производства органоминеральных удобрений на основе отходов биогазовой установки СГЦ «Западный», реконструкция меристемной лаборатории со строительством теплицы площадью 0,23 гектара в агрогородке Мотоль, строительство кролиководческого комплекса на 500 т мяса в год, строительство кондитерской фабрики. В актив программы уже можно зачислить завод по производству сыворотки и сывороточно-жирового концентрата в г. Щучине, который уже начал работать в прошлом году.

Министерство образования внесет свой вклад в программу, создав гаммы общепромышленных и пищевых 3D-принтеров, технологии их использования и изготовление установочной партии этих изделий.

ММЗ должен будет разработать и наладить производство малолитражных двигателей мощностью до 75 .л.с, в на БМЗ организуют производство сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана. В программу также включено строительство завода БЕЛДЖИ, который должен начать производство автомобилей в этом году.

«Интеграл» в рамках программы будет развивать производство эпитаксиальных структур, освоит биполярную технологию на пластинах 150 мм.

В Кобрине и Гомеле в рамках белорусско-китайского сотрудничества Амкодора организуют производство гидроцилиндров, прецизионных хромированных труб и штоков, гидростатических трансмиссий и промышленной гидравлики.

Минтранс продолжит электрификацию железнодорожных линий.

Четыре проекта попали в программу от Академии наук в области промышленного производства: создание производства полупроводниковых генераторов и индукционных установок для нагрева металла под пластическую деформацию и термообработку; организация производства автоматизированного оборудования ионно-плазменной цементации (нитроцементации) поверхности деталей в интересах организаций машиностроения; организация производства автоматизированного модуля для сухого обогащения минерального сырья; разработка и освоение производства комбинированной коммунальной вакуумной подметально-уборочной и солераспределительной машины на базовом универсальном малогабаритном полноприводном шасси с гидростатической трансмиссией.

В Брестской области должны построить аккумуляторный завод.

В области здравоохранения внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе развитие паллиативной помощи, будет создано производство искусственных клапанов сердца механических нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками и т.д.

Концерн «Белнефтехим» построит установку замедленного коксования нефтяных остатков на «Нафтане», «Гродно Азот» построит новый азотный комплекс, а на «Белшине» начнут производить цельнометаллокордные шины радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов.

В рамках развития биотехнологий продолжат развивать микроклональное размножение полезных растений. Уже внедрено микроудобрение «Наноплант».

Предусмотрено создание серийного производства беспилотных авиационных комплексов «INDELA SKY».

Объемы финансирования по отдельным проектом Совмин должен утвердить в трехмесячный срок. Общее финансирование инновационной госпрограммы должно составить 19,87 млн рублей на 5 лет, из них 14,4 млн планируется привлечь за счет иностранных инвестиций, 3,3 млн — кредитов банков, а порядка 450 тыс. из республиканского бюджета.

Помимо конкретных проектов программой предусмотрено развитие инновационной инфраструктуры в стране, как за счет создания соответствующих институтов, так и развития законодательства.