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БР новости

AliExpress меняет правила доставки товаров в Беларусь

07 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Один из крупнейших онлайн-моллов мира AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Беларусь, Украину и Россию. Такая информация размещена в опубликованном на сайте компании пресс-релизе, сообщает БЕЛТА.

Услуга эконом-доставки станет недоступной для товаров стоимостью больше 2 долларов, направляющихся в Беларусь. Эта же услуга перестанет действовать для покупателей из России и Украины вне зависимости от стоимости. Присвоение трек-номеров для таких товаров станет обязательным.

Введение данных мер связано с улучшением качества логистического обслуживания, отмечается в пресс-релизе.

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