Беларусь ограничивает ввоз птицы из Европы из-за птичьего гриппа

Валерий Алексеев

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора отреагировал на вспышки высокопатогенной болезни птиц в страха Евросоюза.

Для поставок в Беларуси закрыты не страны целиком, а некоторых регионы, где были отмечены вспышки. Так, ограничения введены из некоторых регионов Великобритании (регион Северо-Западная Англия), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Германии (12 регионов).

Под ограничения попадают поставки живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и др. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь этих товаров из указанных регионов.