Евроопт начинает реализацию облигаций второго выпуска через Беларусбанк

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06 февраля, 2017 г.
Объем эмиссии облигаций составляет 8 млн. долларов.
Беларусбанк сообщает, что с 3 февраля в качестве уполномоченного брокера начал прием заявок на покупку облигаций ЗАО «Евроопт» второго выпуска.
Всего акционерное общество выпускает облигаций на 8 млн. долларов. Номинал одной облигации составляет 1000 долларов. Срок обращения – 5 лет. Облигации имеют фиксированную процентную ставку в 10,5% годовых. Доход по облигациям будет выплачиваться раз в год.
Выплата процентного дохода и погашение будет идти в белорусских рублях по курсу Нацбанка на соответствующий день.
Период сбора заявок на полный либо частичный досрочный выкуп облигаций начинается за два месяца и оканчивается за один месяц до даты досрочного выкупа. Подача заявок осуществляется владельцами облигаций путем предоставления в ОАО "АСБ Беларусбанк" поручения на совершение сделки по продаже облигаций в торговой системе биржи
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