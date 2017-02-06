Евроопт начинает реализацию облигаций второго выпуска через Беларусбанк

Алексей Иванов

Объем эмиссии облигаций составляет 8 млн. долларов.

Беларусбанк сообщает, что с 3 февраля в качестве уполномоченного брокера начал прием заявок на покупку облигаций ЗАО «Евроопт» второго выпуска.

Всего акционерное общество выпускает облигаций на 8 млн. долларов. Номинал одной облигации составляет 1000 долларов. Срок обращения – 5 лет. Облигации имеют фиксированную процентную ставку в 10,5% годовых. Доход по облигациям будет выплачиваться раз в год.

Выплата процентного дохода и погашение будет идти в белорусских рублях по курсу Нацбанка на соответствующий день.

Период сбора заявок на полный либо частичный досрочный выкуп облигаций начинается за два месяца и оканчивается за один месяц до даты досрочного выкупа. Подача заявок осуществляется владельцами облигаций путем предоставления в ОАО "АСБ Беларусбанк" поручения на совершение сделки по продаже облигаций в торговой системе биржи