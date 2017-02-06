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06 февраля, 2017 г.
Оптимизация в Администрации Президента Беларуси произойдет на 30%. Об этом сообщила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего у главы государства совещания, передает БЕЛТА.
"Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации Президента. Структура Администрации невелика - это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили", - заявила Наталья Кочанова.
Она отметила, что работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах
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