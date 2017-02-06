Белорусское телевидение начнет переходить на HD-вещание

Алексей Иванов

К этому призвала министр информации Линия Ананич на коллеги ведомства.

— Новые технологические возможности, цифровой формат эфирного вещания диктуют необходимость дальнейшей технологической трансформации национального телевещания, - приводит слова Ананич БЕЛТА.

Сейчас HD-вещание есть только у телеканалов "МИР HD", "Гродно Плюс". Также в 2016 году на формат 16:9 перешел ОНТ, но речь пока не идет о картинке высокого разрешения.

Также Лилия Ананич анонсировала в 2017 году введение полного телеизмерения. По ее словам должны быть приняты «исчерпывающие меры» в этом отношении.

Министерство информации Беларуси вынесло 16 письменных предупреждений средствам массовой информации и информационным ресурсам в 2016 году. За неоднократное нарушение законодательства о СМИ ООО "Рост" с 1 февраля 2017 года исключено из Государственного реестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.