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БР новости

Белорусское телевидение начнет переходить на HD-вещание

06 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

К этому призвала министр информации Линия Ананич на коллеги ведомства.

— Новые технологические возможности, цифровой формат эфирного вещания диктуют необходимость дальнейшей технологической трансформации национального телевещания, - приводит слова Ананич БЕЛТА.

Сейчас HD-вещание есть только у телеканалов "МИР HD", "Гродно Плюс". Также в 2016 году на формат 16:9 перешел ОНТ, но речь пока не идет о картинке высокого разрешения.

Также Лилия Ананич анонсировала в 2017 году введение полного телеизмерения. По ее словам должны быть приняты «исчерпывающие меры» в этом отношении.

Министерство информации Беларуси вынесло 16 письменных предупреждений средствам массовой информации и информационным ресурсам в 2016 году. За неоднократное нарушение законодательства о СМИ ООО "Рост" с 1 февраля 2017 года исключено из Государственного реестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.

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