Неделя на валютной бирже начала с падения евро и доллара

Алексей Иванов

Российский рубль наоборот укрепился к белорусскому

В понедельник на торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением котировок доллара и евро.

Доллар США подешевел на 0,76% до 1,9121 рубля.

Евро стал дешевле на 0,81% до 2,0557 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,22% до 3,2563 рубля за 100 российских.