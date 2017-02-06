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БР новости

Неделя на валютной бирже начала с падения евро и доллара

06 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Российский рубль наоборот укрепился к белорусскому

В понедельник на торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением котировок доллара и евро.

Доллар США подешевел на 0,76% до 1,9121 рубля.

Евро стал дешевле на 0,81% до 2,0557 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,22% до 3,2563 рубля за 100 российских. 

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