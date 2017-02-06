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06 февраля, 2017 г.
Новый инкубатор малого бизнеса зарегистрирован в Минске, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, передает БЕЛТА.
Инкубатор размещается в Московском районе и имеет инженерно-техническую направленность.
Ольга Леошко отметила, что в столице выстроена эффективная схема взаимодействия органов власти с субъектами малого предпринимательства, создана система инфраструктуры поддержки предпринимательства. Работает семь инкубаторов малого предпринимательства - шесть производственных и один IT-инкубатор, в которых насчитывается 263 резидента. В 2016 году они уплатили в бюджет около Br3 млн.
Деятельность инкубаторов направлена на создание условий для роста и развития субъектов малого предпринимательства, которым предоставляются в аренду помещения, офисное оборудование и иное имущество, оказываются информационные, консультационные услуги, содействие в поиске партнеров, получении финансовых ресурсов. Для содействия развитию молодежного предпринимательства функционирует инкубатор КУП "Молодежная социальная служба".
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