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БР новости

Geely будет собирать в Беларуси Emgrand 7

06 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Седан будет стоить от 7600 долларов 

Совместное предприятие «Белджи» начнет в этом году сборку в Беларуси нового седана китайской компании Geely.

Четвертое поколение седана Emgrand 7 будет стоить от 7600 до 9900 долларов и поставляться в том числе на рынок России.

Как сообщают Naviny.by, машина получит передний привод, двигатели 1,4, 1,5 и 1,8 литра с механической коробкой передач. 

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