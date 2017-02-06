Geely будет собирать в Беларуси Emgrand 7

Валерий Алексеев

Седан будет стоить от 7600 долларов

Совместное предприятие «Белджи» начнет в этом году сборку в Беларуси нового седана китайской компании Geely.

Четвертое поколение седана Emgrand 7 будет стоить от 7600 до 9900 долларов и поставляться в том числе на рынок России.

Как сообщают Naviny.by, машина получит передний привод, двигатели 1,4, 1,5 и 1,8 литра с механической коробкой передач.