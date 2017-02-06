Fitch про Беларусь: рейтинг B-, прогноз стабильный

Алексей Иванов

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В-. Прогноз по развитию рейтинга – стабильный.

Как и шестью месяцами ранее, агентство отмечает высокую уязвимость отечественной экономики перед угрозами внешних вызовов на фоне относительно сильных госфинансов и структурных индикаторов, в частности, показателе ВВП на душу населения и уровня развития человеческого потенциала.

Золотовалютные резервы Беларуси в 2016 году выросли до 4,9 млрд долларов, говорится в релизе, однако остаются на уровне ниже 2014 года.

Fitch оценивает дефицит текущего счета в 5% ВВП в 2016 году или в 2,4 млрд долларов. Он вырос с 3,7% по итогам 2015 года. Агентство полагает, что в 2017 году за счет роста цен на нефть и сырьевые товары дефицит текущего счета сократится до 4,4%. Такая же динамика сохранится в 2018 году.

Потребность Беларуси во внешнем финансировании остается самой высокой среди развивающихся рынков. Также и показатели внешнего и внутреннего долга остаются в два раза выше, чем медианные показатели для стран, имеющих рейтинги В.

Отсутствие решения по нефтегазовому вопросу с Россией может усугубить давление на внешнеторговый баланс, а также экономическую активности.

На обслуживание долга Беларусь в 2017 году должна направить 3,4 млрд долларов, из них 1,8 млрд – внешних займов. В январе 2018 года стране также надо будет погасить 800 млн долларов иностранных облигаций.

Fitch ожидает, что ВВП в 2017 году продолжит сокращаться. Положительное влияние на экономику роста цен на сырьевые товары может быть нивелировано сокращением поставок нефти на переработку из России.