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БР новости

Золотовалютные резервы Беларусь выросли за январь на 57,8 млн. долларов

06 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

По состоянию на 1 февраля они достигли 4,985 млрд долларов в определении ССРД МВФ. 

Темпы роста золотовалютных резервов Беларуси в январе замедлились. Они увеличились на 1,2% против 1,8% в декабре.

В национальном определении они приросли за январь на 4% до 5,394 млрд долларов.

Росту резервов способствовала продажа Нацбанком и Минфином валютных облигаций, а также покупка регуляторов валюты на БВФБ и поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн. долларов США до 4,928 млрд долларов США (в эквиваленте).

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. долларов США.

Среднемесячный объем импорта товаров в 2016 году составил 2,3 млрд долларов. Таким образом, золотовалютные резервы покрывают не более двух месяцев импорта. Достаточным уровень резервов считается, что они превышают трехмесячных объем импорта. 

 

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