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БР новости

Минск направит на инвестиционную программу 1,2 млрд рублей

06 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Решение Мингорсовета об инвестиционной программе столицы официально опубликовано на Национальном правовом интерне-портале.

В 2017 году городские власти планируют направлять инвестиции на объекты с высокой степенью готовности. Всего будет вложено 1,224 млрд рублей, их которых 987 млн. рублей составят средства бюджета Минска. Кроме того, будут привлечены кредиты банков, как под гарантии Мингорисполкома, так и без них.

Самые большие средства будут вложены на строительство жилья и инфраструктуры ЖКХ — 261,15 млн рублей. Приоритетами в этой сфере станет именно инфраструктура новых районов, в том числе транспортная.

158,2 млн рублей планируется потратить на строительство и реконструкцию больний и поликлиник, в том числе Минского городского онкодиспансера, детской инфекционной больницы, 4,5,6 и 9-ой больниц.

62,9 млн. рублей столица направит на строительство школ и детских садов в Каменной Горке, Дружбе, Масюковщине, Восточном поселке, Уручье.

Будет продолжена реконструкция стадиона «Динамо» и строительства центра олимпийской

подготовки по художественной гимнастике, что потребует 174 млн. рублей.

С привлечением бюджетных средств продолжится строительство жилья в Каменной Горке-2, жилого комплекса в Колодищах, будут построены инженерные сети и другие объекты инфраструктуры в комплексе «Минск-Мир», возведены микрорайоны Лошица-8 и Лошица 10, в поселке Дружный и т.д. 

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