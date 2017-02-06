Минск направит на инвестиционную программу 1,2 млрд рублей

Понедельник
6 февраля 2017
09:54
№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9267
EUR 2.0724
RUB .032492
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
06 февраля, 2017 г.
В 2017 году городские власти планируют направлять инвестиции на объекты с высокой степенью готовности. Всего будет вложено 1,224 млрд рублей, их которых 987 млн. рублей составят средства бюджета Минска. Кроме того, будут привлечены кредиты банков, как под гарантии Мингорисполкома, так и без них.
Самые большие средства будут вложены на строительство жилья и инфраструктуры ЖКХ — 261,15 млн рублей. Приоритетами в этой сфере станет именно инфраструктура новых районов, в том числе транспортная.
158,2 млн рублей планируется потратить на строительство и реконструкцию больний и поликлиник, в том числе Минского городского онкодиспансера, детской инфекционной больницы, 4,5,6 и 9-ой больниц.
62,9 млн. рублей столица направит на строительство школ и детских садов в Каменной Горке, Дружбе, Масюковщине, Восточном поселке, Уручье.
Будет продолжена реконструкция стадиона «Динамо» и строительства центра олимпийской
подготовки по художественной гимнастике, что потребует 174 млн. рублей.
С привлечением бюджетных средств продолжится строительство жилья в Каменной Горке-2, жилого комплекса в Колодищах, будут построены инженерные сети и другие объекты инфраструктуры в комплексе «Минск-Мир», возведены микрорайоны Лошица-8 и Лошица 10, в поселке Дружный и т.д.
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения