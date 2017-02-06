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Государственная инвестиционная программа на 2017 год составит 379,45 млн рублей

06 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент Беларуси утвердил программу, которая предполагает направление средств на объекты, которые будут вводиться в эксплуатацию в этом году (34 объекта), либо имеющие высокую степень готовности. 

Всего государство планирует инвестировать 379,45 млн. рублей, в основном они будут направлены на строительством.  Источниками финансирования программы станут государственные капвложения в размере 110,48 млн. рублей, средства фонда национального развития — в размере 110,09 млн. рублей, средства резервного фонда президента  — 62,77 млн, рублей, средства дорожного фонда — 54,41 млн. рублей, средства на сохранение сельхозугодий — 41,7 млн. рублей.

В этом году планируется профинансировать 21 новый объект, их которых 14 должны быть введены в эксплуатацию до конца года. 

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