Новые санитарные нормы будут утверждены в Беларуси в ближайшее время, заявил 5 февраля в программе "Контуры" телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Василий Жарко, сообщает БЕЛТА.

"На следующей неделе будут подписаны новые санитарные нормы, которые согласованы с бизнес-сообществом. Это новые нормы в общепите, в "бытовке". Для торговли новые нормы будут к концу месяца", - сказал Василий Жарко.

Вице-премьер отметил, что, еще работая в должности министра здравоохранения Беларуси, он поручил упростить существующие санитарные нормы и правила, согласовать их со всеми ведомствами.