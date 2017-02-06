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06 февраля, 2017 г.
Новые санитарные нормы будут утверждены в Беларуси в ближайшее время, заявил 5 февраля в программе "Контуры" телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Василий Жарко, сообщает БЕЛТА.
"На следующей неделе будут подписаны новые санитарные нормы, которые согласованы с бизнес-сообществом. Это новые нормы в общепите, в "бытовке". Для торговли новые нормы будут к концу месяца", - сказал Василий Жарко.
Вице-премьер отметил, что, еще работая в должности министра здравоохранения Беларуси, он поручил упростить существующие санитарные нормы и правила, согласовать их со всеми ведомствами.
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