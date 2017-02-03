МАЗ – в тройке лидеров

Валерий Алексеев

Белорусский экспорт грузовиков, автобусов и спецтехники в 2016 году стабилизировался и даже вырос по некоторым позициям, однако полностью не восстановился. Проблемы на российском рынке продолжают усугубляться.

По итогам 2016 года МАЗ сохранил за собой третье место на российском рынке новых грузовых автомобилей (MCV + HCV), свидетельствуют свежие данные агентства «Автостат», отслеживающего регистрации новых машин.

Производство спецтехники может стать подспорьем в выходе из сложной ситуации.

Грузовики — в минус

В 2016 году «Автостат» зафиксировал 3300 регистраций новых МАЗов, или на 9,5 % меньше, чем в 2015-м. Удачными для белорусского производителя выдались летние месяцы, когда количество регистраций возросло на 20—30 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Правда, в начале и конце прошлого года у МАЗа снова случились провалы. Так, в декабре число регистраций упало на 18,3 %, до 330 машин, а по итогам месяца белорусский завод был уже шестым, а не третьим.

Динамика минского автозавода расходится с динамикой российского рынка. По данным «Автостата», в 2016 году последний вырос на 4,2 %, до 53,3 тыс. штук. Правда, это означает лишь то, что рынок оттолкнулся от дна: в 2015-м продажи просели более чем на 40 %. Показатели МАЗа хуже, чем у его главных конкурентов — российских производителей и по рынку в целом. В частности, за прош­лый год КАМАЗ увеличил сбыт на 15 %, до 20,2 тыс. машин, а его доля на рынке достигла 38 %.

Отчасти результаты минчан обусловлены тем, что МАЗ все чаще и чаще отрезают от государственных закупок и программ поддержки автопрома, льготного кредитования. Де-факто белорусский автогигант является полноценным иностранцем. Однако если взглянуть на первую десятку рейтинга «Автостата», то в ней присутствуют и Mercedes, и Scania, и MAN, и Volvo, и Isuzu. Причем у нашего завода худшая динамика среди всех иностранцев. Регистрации Mercedes приросли на 4 %, Volvo — на 60, MAN — на 19,7 %. Регистрации Isuzu остались на уровне 2015 года, а Scania немного снизились — на 1,1 %. Отметим, что в конце года, когда об улучшении перспектив российской экономики, в том числе благодаря росту нефтяных доходов, можно было говорить как о свершившемся факте, продажи других иностранцев, в отличие от МАЗа, резко пошли вверх.

Официальная экспортная статистика выглядит лучше. За 11 месяцев 2016 года Беларусь продала за рубеж 3968 грузовых автомобилей, что на 23,7 % больше, чем за аналогичный период 2015-го. Они принесли стране 550,4 млн долларов, или на 8,6 % больше.

Объемы экспорта в РФ также увеличились: в натуральном выражении — на 34,9 %, до 2873 единиц, в стоимостном — на 11,5 %, до 422,2 млн долларов. Однако в данном случае показатели вытянул БЕЛАЗ. В 2015 году в российскую угольную отрасль снова направились серьезные инвестиции, а в мировой добывающей отрасли в целом началось оживление. Постепенно повысились цены на большинство сырьевых товаров, и жодинский автопроизводитель смог в полной мере воспользоваться рыночной конъюнктурой.

Если исключить из статистики поставки за рубеж самосвалов, предназначенных для работы в условиях бездорожья, то получится, что за 11 месяцев 2016 года за рубеж было продано 3268 грузовиков, или на 14 % больше, чем в январе — ноябре 2015-го, а в денежном выражении экспорт упал на 29 %, до 232,7 млн долларов.

Автобусы — в плюс

На этом фоне МАЗовские автобусы смотрятся более выгодно. По данным «Авто­стата», в 2016 году российский рынок автобусов без учета легких коммерческих автомобилей вырос на 15,9 %, до 10,4 тыс. единиц. Минский завод также занимает на нем третье место. В минувшем году было зарегистрировано 825 новых автобусов (+53,5 % к уровню 2015-го). В данном сегменте белорусский производитель работает лучше рынка, а доля МАЗа больше, чем в случае с грузовыми автомобилями.

Лидером рынка новых автобусов в РФ стал российский ПАЗ. На его долю приходится 57 % рынка. Продажи ПАЗа достигли 6 тыс. машин (+9,2 % к уровню 2015 года). На втором месте — ЛИАЗ с 1,9 тыс. автобусов (+76,7 %). Также в пятерку вошли НЕФАЗ (606 единиц; -0,5 %) и КАВЗ (370 штук; +22,9 %).

Официальная экспортная статистика за 11 месяцев 2016 года свидетельствует о заметном росте поставок автобусов. Всего было экспортировано 1000 единиц, что на 61,8 % больше, чем в январе — ноябре 2015 года, а в стоимостном выражении экспорт подскочил на 71,7 %, до 87,98 млн долларов. При этом в натуральном выражении поставки в РФ увеличились на 58,9 %, до 836 штук, а в стоимостном — на 81 %, до 71,7 млн долларов.

Секрет такого успеха МАЗа раскрывается просто, для этого достаточно вспомнить события полугодичной давности. В июне минувшего года в Минске с размахом прошел III Форум регионов Беларуси и России, совмещенный с выставкой «Белагро-2016», экспозицию которой расширили, в том числе, за счет коммунальной техники, БЕЛАЗов и другой продукции машиностроения, не имеющей отношения к сельскому хозяйству. Именно по итогам форума правительства Санкт-Петербурга и Москвы заключили довольно крупные контракты на поставку отечественных авто­бусов.

Соглашения поскромнее были подписаны с другими регионами. И вновь де-факто речь идет о государственных закупках. Вовсе не случайно на неделе Минский завод колесных тягачей также анонсировал линейку новых автобусов «Неман» на базе шасси Iveco. Пока муниципальные закупки транспорта открыты для белорусов.

Спецтехника как запасной вариант

Создание производств специальной техники тоже может быть одним из вариантов сохранения позиций на российском рынке. В данном случае белорусский автогигант может предоставлять свое шасси для специального или технологического оборудования иностранных производителей. Цена машины снижается, ее шансы на победу в конкурсах и тендерах возрастают.

МАЗовский холдинг уже идет по этому пути. В октяб­ре завод продемонстрировал созданный совместно с голландской компанией GeesinkNorba крупнотоннажный мусоровоз с повышенным коэффициентом уплотнения. Машина способна загружать крупногабаритный мусор и эффективно уплотнять его. Пока мусоровозы будут поставляться для нужд отечественных коммунальных служб, однако потенциал для экспорта тоже есть.

В Могилеве на базе завода «Могилевтрансмаш» при участии китайской Zoomlion создается совместное производство специальной техники, в которой будут использоваться шасси МАЗа. Китайцы предоставят монтируемое оборудование: автокраны, бетононасосы, смесители, коммунальную технику.

Основными рынками сбыта станут Россия, Украина и Казахстан, а также страны Евросоюза — Литва, Латвия, Польша, Болгария и Венгрия. Кроме того, белорусско-китайскую спецтехнику планируется поставлять в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

За 11 месяцев 2016 года объемы экспорта отечественных автомобилей специального назначения уменьшились в натуральном выражении на 14,4 %, до 417 единиц, а в стоимостном увеличились на 35 %, до 45,3 млн долларов.

Рынок РФ остается основным для белорусской спецтехники и автобусов. На нем отечест­венный производитель также зависит от прихоти российских властей. Автомобильное лобби уже оттеснило МАЗ от государственных денег, ограничив возможности участия нашего производителя в соответствующих закупках. На спецтехнику и автобусы такая практика пока не распространялась, однако это вовсе не означает, что она не станет нормой через год или через два.

Диверсификация автомобильного и автобусного экспорта пока только начинается. Если верить официальной статистике, то МАЗовский африканский автобус пока не нашел ни одного покупателя. За пределами СНГ автобусы продавались только в Польшу и Сербию.

Вопрос о наличии стратегического партнера из числа лидеров отрасли остается открытым. Отметим, как бы трудно ни складывались отношения нашей страны со «Штадлером», участие компании в судьбе «Белкоммунмаша» и его продукции уже помогает находить покупателей не только на традиционных рынках. Хороший пример — победа в тендере для Чехии.n

В ЕС рынок грузовиков и автобусов растет

Отечественные производители уже имеют в своем портфеле модели грузовых машин и автобусов с двигателями, соответствующими экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-6», что в теории открывает белорусам путь на рынок ЕС. Закрепиться на нем будет очень трудно, однако отдельные факты поставок наших машин доказывают, что это возможно.

В 2016 году рынок коммерческих автомобилей в ЕС увеличился на 11,6 %, до 2,3 млн штук. Рост продолжается четвертый год подряд, сообщает АСЕА.

За год сегмент тяжелых грузовиков (свыше 16 т) увеличился на 12,3 %, до 292,2 тыс. единиц, средних машин (свыше 3,5 т) — на 11 %, до 365 тыс. штук.

Объемы рынка автобусов в 2016 году прибавили не столь значительно — на 2,3 %, до 40,4 тыс. единиц.