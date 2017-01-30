Деньги в банке: чьи и сколько

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Среднестатистический клиент банка — работающий белорус. Он предпочитает хранить деньги в иностранной валюте, но в последнее время переориентируется на отечественные рубли.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального обследования, проведенного Национальным банком по программе «Знай своего клиента». В III квартале 2016 года в обследовании приняли участие 20 банков.

В структуре вкладчиков по-прежнему лидируют резиденты Беларуси, разместившие свои средства в 96,8 % банковских депозитов (рис. 1). Правда, по сравнению со II кварталом 2016 года объем их вкладов уменьшился на 3,6 %. Доля нерезидентов невелика — 3,2 %, однако в отчетном периоде она продемонстрировала положительную динамику — плюс 0,8 %.

Как резиденты, так и нерезиденты предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте — 83,4 % депозитов на 14,07 млрд руб. в эквиваленте (рис. 2). Это меньше уровня прош­лого года на 5,6 %. В депозиты в национальной валюте размещено 2,81 млрд руб., что на 9 % больше, чем во II квартале 2016 года.

В целом же объемы сбережений уменьшаются, свидетельствуют данные обследования. Средний размер депозита (по всем валютам) составил 6790 руб. в эквиваленте, что на 1,4 %, или на 97 руб., меньше, чем во II квартале 2016 года. Средний размер депозитов в иностранной валюте, доля которых, как отмечалось ранее, существенно превышает долю вкладов в белорусских рублях, также значительно больше — 11 240 руб. (табл. 3).

При этом нерезиденты размещают на счетах более крупные сбережения: на одного такого вкладчика приходится депозит на 10 750 руб. и 16 900 долларов. Сбережения среднестатистического резидента скромнее — 22 100 руб. и 5720 долларов.

Как и в предыдущих кварталах, по гендерному признаку среди вкладчиков лидируют женщины. На 1 октября их доля в общей структуре составила 57,5 % (рис. 4).

Правда, среднестатистический вкладчик-мужчина более состоятельный. Он разместил в банках 7,15 тыс. руб. во всех видах валют, тогда как женщина — 6,77 тыс. руб.

Интересно, что представители сильного пола хранят деньги в банках, будучи в трудоспособном возрасте: наибольший объем сбережений приходится на мужчин в возрасте от 26 до 60 лет (рис. 5). Женщины начинают копить, перешагнув 55-летний рубеж.

Если рассматривать данные показатели в динамике, то станет очевидным, что доля вкладчиков пенсионного возраста среди женщин и мужчин увеличивается. Растет и доля мужчин-вкладчиков до 25 лет, а доля женщин в данной возрастной группе, наоборот, уменьшается.

Общее количество счетов, открытых вкладчиками в III квартале 2016 года, уменьшилось на 2,1 %, до 2 461 450 на 1 октября. Количество счетов вкладчиков-нерезидентов сократилось на 348, или на 1,5 %, а счетов резидентов — на 53 359, или на 2,1 %. Количест­во счетов, открытых вкладчиками-­мужчинами, уменьшилось на 4,6 %, а женщинами — на 0,2 %.

Основными банками, в которых граждане размещают средства во вклады, остаются: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк БелВЭБ» (табл. 6).