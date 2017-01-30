Гарантов пересчитают

Алла Сороко

Реестр банковских гарантий создается в Беларуси. Инструкция о порядке его формирования и ведения вступит в силу 10 апреля 2017 года.

Это следует из опубликованного на минувшей неделе постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2017 года № 12.

Реестр банковских гарантий будет сформирован на основании указа от 8 сентября 2016 года № 335 и ч. 1 ст. 39 Банковского кодекса. Необходимость создания реестра объясняется тем, что субъекты хозяйствования весьма активно используют банковские гарантии для обеспечения своих контрактных обязательств. Реестр будет выполнять не только информационную функцию, но и способствовать созданию прозрачной и эффективной системы обеспечения подлинности намерений плательщиков и поставщиков и подтверждения добросовестности банка, выдавшего гарантию.

Реестр представляет собой информационную систему, содержащую сведения о выданных банками гарантиях. В нее не войдет лишь информация о банковских гарантиях, которые не допускается вносить в реестр в соответствии с законодательными актами.

Национальный банк будет формировать и вести реестр. Он будет находиться на сайте банка в открытом доступе. Ответственность за полноту и достоверность передаваемой в Национальный банк для включения в реестр информации возлагается на банк, предоставивший ее.

Кроме того, банки обязаны контролировать наличие согласия принципала или иной инструктирующей стороны, бенефициара, являющихся физическими лицами, на направление информации о банковской гарантии для включения в реестр и последующие сбор, обработку, накоп­ление, хранение, представление из реестра данной информации в соответствии со своими локальными нормативными правовыми актами.

Утвержденная постановле­нием инструкция определяет порядок формирования и ведения реестра банковских гарантий. В частности, в документе идет речь о том, как банки и небанковские кредитно-финансовые организации должны представлять информацию о банковских гарантиях для включения в реестр, как следует вносить изменения и дополнения или исключать информацию из него. Помимо того, документ определяет порядок получения согласия на направление информации о банковской гарантии для включения в реестр и последующие сбор, обработку, накопление, хранение, представление из реестра данной информации. В инструкции прописан и порядок действий сторон в случае, если в реестре указаны неполные или недостоверные сведения.

Информацию о банковских гарантиях, выданных до 10 апреля 2017 года и действующих на указанную дату, банки и небанковские кредитно-финансовые организации должны направить в Национальный банк до 1 января 2018 года. Сведения о банковских гарантиях, направляемые для включения в реестр, должны быть актуальными на дату представления.