Еще больше контроля

Елена ГОЛУБЬ

Продавать свои доли в госбанках и не повышать налоги намерено правительство в ближайшие четыре года.

Это предусмотрено Комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016—2020 годы. Документ утвержден постановлением Совмина от 12 января 2017 года № 18 и опубликован на уходящей неделе.



Все банки равны

В течение нынешнего года правительство намерено найти покупателя миноритарного пакета акций ОАО «АСБ Беларусбанк», до 2018-го завершить сов­местный с Европейским банком реконструкции и развития проект приватизации ОАО «Белинвестбанк» и к концу планового периода найти стратегического инвестора для ОАО «Банк Москва — Минск». По мнению разработчиков документа, это будет способствовать «созданию полноценного финансового рынка».

Найти покупателя акций главного банка страны планируется уже в этом году.

Формированию «полноценной конкурентной среды в банковском секторе» должна послужить ликвидация преференций. Речь идет об «исключении дифференциации подходов к выполнению пруденциальных требований и постепенному отказу от практики предоставления банкам новых льгот и преференций, которые могут им дать преимущество перед другими банками».

Для повышения устойчивости банковского сектора планируется внедрить международные стандарты «Базель III», а также «усовершенствовать» механизмы раннего реагирования на рост рисков. Как предполагается, будет внедрена и взята на контроль система маркеров, которые характеризуют состояние банковской системы и отдельных банков.

Созданию в стране полноценного финансового рынка должна помочь отмена преимущественного права исполкомов на приобретение акций хозяйственных обществ. Такое решение должно быть принято уже в нынешнем году.



Налоги не повысятся

Бюджетно-­налоговая политика ближайших лет предполагает введение моратория на повышение налоговых ставок и введение новых налогов и сборов (пошлин). Комплекс мер обещает, что налоговые ставки будут только корректироваться на уровень инфляции. Правда, правительство планирует проанализировать эффективность применения преференциального режима, установленного для Парка высоких технологий, и налоговых льгот для научных организаций, научно-технологических парков и подумать над тем, стоит ли пролонгировать данные преференции.

Как писала «БР», Беларусь предполагает внедрить массовую оценку недвижимого имущества, чтобы постепенно перейти к исчислению налога на недвижимость исходя из кадастровой стоимости имущества. Эти планы также содержатся в утвержденном Совмином документе. Реализовать их предполагается до 2020 года. Уже в 2018-м изменения коснутся экологического налога: обещана «корректировка порядка определения его налоговой базы».

В течение 2017—2018 годов планируется полностью уйти от обязательной продажи валютной выручки и целевой покупки иностранной валюты предприятиями-резидентами, к концу 2019-го — снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках.



Благие финансовые намерения

В течение всего прошлого года на страницах «БР» эксперты говорили о том, что самая главная проб­лема белорусской экономики, лежащая в основе всех других, — тяжелое финансовое положение большинства отечественных предприятий. Представители бизнес-сообщества призывали власти сосредоточиться именно на этой проблеме, для того чтобы положительная динамика проявилась и в доходах населения, и в наполняемости бюджета.

Комплекс мер содержит отдельный раздел «Финансовое оздоровление реального сектора экономики». Однако из него совершенно неясно, за счет чего планируется достичь этой цели. Правительство ставит лишь задачу «принимать меры по сокращению просроченной задолженности» и «недопущению ее роста». Правда, что это за меры, не сообщается. Очевидно только то, что государство намерено внимательнее следить за финансовым положением госпредприятий. В частности, уже в этом году планируется создать систему оценки их фискальных рисков, ввести квартальную отчетность и организовать соответствующее подразделение в Минфине.

В утвержденном документе упоминаются планы держать под контролем объем льготного кредитования. Для этого будет устанавливаться его максимальный уровень на каждый год. Кроме того, в 2017-м власти намерены пересмотреть условия предоставления внутренних гарантий: их будут получать только надежные заемщики. Согласно постановлению, задолженность госкомпаний по кредитам правительство собирается реструктуризировать.

Есть основания полагать, что государство все же не исключает неких изменений в работе принадлежащих ему предприятий. В планах проведение в них «кадровой диагностики» и выявление «избыточной численности» работников. Планируется сделать это в 2017-м. До 2020 года предполагается избавляться от «лишних» работников в соответствии с отраслевыми и региональными программами, которые, правда, еще предстоит подготовить. К слову, внедрение системы страхования от безработицы, о чем не раз говорилось ранее, запланировано на 2017 год.