Продам акции и облигации

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Предприятия все чаще используют корпоративные ценные бумаги как источник финансирования. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

На 1 января 2017 года объем выпуска акций увеличился на 11,2 % по сравнению с началом 2016-го. При этом значительный рост объемов выпуска отмечен в открытых акционерных обществах (+11,6 %). По сравнению с началом 2016 года в декабре выпуск акций юридическими лицами увеличился на 701,9 млн руб., а по отношению к ноябрю — на 576,5 млн руб.

В декабре 2016 года был зафиксирован 15-кратный рост выпуска облигаций по сравнению с январем того же года. Правда, превзойти показатель ноября декабрю не удалось. Справедливости ради отметим, что в абсолютных цифрах это не так уж много.

Лидером среди валют, в которых были выпущены облигации в декабре 2016 года, стал российский рубль. За год объем номинированных в данной валюте облигаций увеличился на 19,2 %. Вторая по популярности валюта — американский доллар. Рост составил 16,5 %. Облигаций в белорусских рублях стало больше на 2,3 %. Наименее популярна общеевропейская валюта — плюс 1 %.

По сравнению с ноябрем 2016 года в декабре на биржевом рынке наблюдалось повышение активности по операциям с облигациями (+165,6 млн руб. по номинальной стоимости и +168,7 млн руб. — по фактической), а также уменьшение объемов сделок с акциями (соответственно -15,4 млн и -24,8 млн руб.).

В декабре 2016 года объем сделок с акциями и облигациями на внебиржевом рынке увеличился. Так, объем сделок с акциями прибавил 5,3 млн руб. по номинальной стоимости и 19,3 млн руб. — по фактической. Объем операций с облигациями увеличился соответственно на 258,8 млн и 264,7 млн руб.