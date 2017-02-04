Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

В последний день января в Minsk Marriott Hotel прошла церемония «Клиент года», в рамках которой МТБанк подвел итоги 2016 года и наградил памятными подарками корпоративных клиентов.

По традиции банк приглашает на это мероприятие одного из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед гостями праздника выступил самый известный в России специалист по лидерству Радислав Гандапас. Он рассказал, как стать self-made man и приучить себя к самоменеджменту и самомотивации.

— Самое сложное — это меняться самому. Мы можем ставить задачи другим и следить за их исполнением. Но наиболее важно в бизнесе, да и в жизни, — развивать себя, познавать новое и не останавливаться. В этом ДНК нашего банка — становиться лучше, угадывать желания клиентов, запускать новые продукты. В начале каждого года мы не просто встречаемся с клиентами, а вместе делаем еще один шаг на пути саморазвития, — отметил председатель правления МТБанка Андрей Жишкевич.

Идеи, которые популяризирует Радислав Гандапас, на первый взгляд, просты и очевидны. По большому счету все мы понимаем, что нужно изменить в своей жизни, и даже как именно это нужно сделать. Мы можем спланировать эти изменения, и даже отдать самим себе соответствующий приказ, но вот с его выполнением часто возникают проблемы… Поэтому тренинги Р. Гандапаса нацелены именно на то, чтобы заставить человека подчиняться тем приказам, которые он сам себе отдает, создать систему стимулов, которые помогут ему в выполнении этой деятельности.

Очередной сезон образовательного проекта «Бизнес в стиле FLEX» завершен. Однако совсем скоро корпоративных клиентов МТБанка ждут новые встречи, семинары и спикеры. Такая образовательная активность, по мнению Р. Гандапаса, очень полезна сейчас, в период кризиса, так как процесс обучения – это тот самый стресс, который выводит руководителей из зоны комфорта и помогает им развиваться самим и развивать свой бизнес.

Фотоотчет мероприятия можно посмотреть здесь.