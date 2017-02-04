Интеграция поставлена на паузу

Валентина ВЕШТОРТ

Пока Россия и Беларусь не договорятся об объемах поставок нефти и цене на газ, в обсуждении интеграционных проектов наша страна не видит смысла.

Об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу на пресс-конференции для журналистов и представителей общественности.

Сначала нефть, потом Таможенный кодекс

По словам президента, Россия заявляет, что не готова вернуться к ранее обещанным объемам поставок нефти в 24 млн т. Более того, Беларусь может не получить даже 18 млн или 16 млн т. «Мы обратились в суд», — сообщил Александр Лукашенко, говоря о том, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставкам нефти.

Нет консенсуса и по поводу цены на газ: Беларусь платит 107 долларов за тысячу кубометров, хотя справедливой считает цену в 83 доллара за 1000 куб. м, Россия же настаивает на 132 долларах.

Решить проблему ограничения доступа белорусских продуктов на российский рынок президент также предложил в суде и распорядился «изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба стране». «Когда посидит у нас в следственном изоляторе, то будет отдавать отчет за свои решения», — уверен Лукашенко. Всего, по его оценкам, из-за неравных условий в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве Беларусь потеряла 15 млрд долларов, а в виде кредитов, да и то «под процент, в три раза больший, чем МВФ», получила лишь 5 млрд долларов.

Пока эти проблемы не будут решены, Беларусь не намерена принимать активное участие в интеграционных проектах. Из сказанного Александром Лукашенко следовало, в частности, что в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое, по информации российской стороны, должно пройти 9 февраля в Москве, он принимать участие не намерен.

«О чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились. Их надо решить. Мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. Надо решать эти вопросы», — заявил президент.

На паузу Беларусь ставит и свое участие в Таможенном союзе. «Я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов», — сообщил Александр Лукашенко.

«Без решения этих проблем (связанных с нефтью и газом. — Прим. «БР») я даже не прикоснусь к этому кодексу», — сказал президент, отвечая на вопрос о судьбе Таможенного кодекса, обновленную редакцию которого подписали все страны-участницы, за исключением Беларуси.

Впрочем, пока речь не идет об отказе нашей страны от участия в интеграционных проектах. Разговоры о том, что Беларусь намеревается выйти из ЕАЭС и Союзного государства, которые ведутся с подачи российских СМИ, Александр Лукашенко назвал полным вымыслом. «Когда-нибудь мы договоримся», — уверен президент.

С МВФ разногласий нет

Куда более успешно, чем с Россией, Беларусь ведет диалог с МВФ. Об этом на пресс-конференции по просьбе президента сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский. По его словам, в ходе переговоров об очередной кредитной программе было два спорных вопроса: об уровне возмещения затрат ЖКХ и о стратегии повышения эффективности управления госпредприятиями. «В принципе, мы нашли все развязки, — сооб­щил первый вице-премьер. — Осталось, Александр Григорьевич, принять политическое решение и войти в программу».

Из сказанного президентом следовало, что к политическому решению он готов, поскольку основная проблема, возникающая при повышении стоимости услуг ЖКХ, уже решена: в стране создана система безналичных жилищных субсидий, которая защитит малообеспеченные слои населения от роста тарифов.

В ходе дискуссии об экономической модели Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что он остается приверженцем социально ориентированной экономики («это экономика и государство для людей») и его уже «не переделать». Президент добавил, что его разногласия с МВФ касаются в первую очередь скорости проведения реформ, а не самой сути изменений.

Заставят поделиться

Александр Лукашенко продолжает настаивать на том, что в нынешнем году средняя зарплата в стране должна вырасти до 500 долларов. Если отталкиваться от результата прошлого года, то рост должен составить около 35 %, а если от результатов декабря, то 25 %. Ранее чиновники называли эту задачу очень сложной, а эксперты — невыполнимой.

«500 долларов — кровь из носа в этом году», — в очередной раз распорядился Александр Лукашенко. «500 долларов — это то, что государство должно помочь человеку заработать, чтобы он мог мало-мальски жить в нашей социально-экономической системе», — полагает президент. Те чиновники, которые говорят, что ориентир в 500 долларов нереален, «с портфелями не останутся», заявил Лукашенко.

С другой стороны, президент не давал указаний выплачивать незаработанные зарплаты и печатать «пустые» деньги. Неправильно, по его мнению, и занимать у кого-то на эти цели, «потому что у нас и так задолженность приличная. Заработная плата и пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики», — уверен президент.

Причем, судя по сказанному, он убежден в том, что эти деньги уже есть в экономике, потому что «в Беларуси многие раскатывают на лимузинах, по полгода отдыхают на недешевых курортах, содержат знаете кого и при этом в офшоры вывозят деньги». По мнению Александра Лукашенко, те, кто ездит на лимузинах, должны поделиться. «Если заработал, поделись с кем-то. В гробу карманов нет», — сказал по этому поводу президент.

С «тунеядством» еще поборемся

Государство не будет пока отменять декрет о «тунеядстве», несмотря на преимущественно негативную реакцию общества на этот документ. «Давайте еще с ним поживем. Если я и вы придем к непреклонному выводу, что это анахронизм и он нам не нужен, то мы его отменим», — пообещал Александр Лукашенко. Он еще верит в то, что «этот документ принесет много полезного в нашу жизнь».

Президент не согласен с теми, кто рассматривает нормы декрета как принуждение к труду. «Если жена не хочет работать, то не надо. Но иди и заплати за услугу, эти копейки», — посоветовал Лукашенко.

Не будет и возврата к прежней системе льгот, предупредил президент. Сохранятся они только для многодетных семей, потому что в стране есть демографическая проблема, и для военных, чтобы они не пошли зарабатывать эти льготы на стороне.

Кроме того, в ходе более чем семичасового диалога Александр Лукашенко пообещал посетить заседание Ассамблеи деловых кругов, назначенное на 1 марта, и переформатировать работу Совета по развитию предпринимательства. «Единственный совет, который создан при президенте, из рук вон плохо работает», — пояснил Лукашенко причины такого шага и добавил, что сейчас идет поиск того, кто мог бы возглавить этот совет. В его составе президент хотел бы видеть представителей бизнеса, но «не оголтелых, которые болтают в СМИ и прочее, но ничего делать не хотят».