Реформы: больно, но полезно

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Белорусская экономическая модель не может больше поддерживать прежние темпы роста. Стране нужны новые идеи, способные повысить эффективность компаний, приватизация и конкурентная среда. Помочь избавиться от страха реформ должна тщательная подготовка к ним.

Такое мнение высказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, отвечая на вопросы после презентации доклада «Реформы для всех. Равные возможности в мире неравенства». Презентация прошла 26 января в Минске.

Беларусь в начале пути

Уникальность исследования в том, что речь в нем идет о влиянии реформ на жизнь людей, а не на привычные макроэкономические показатели. Обратиться к теме вынудили тенденции последнего времени: разочарование в реформах, на этой волне приход к власти популистов и обращение реформ вспять. С одной стороны, проведенные исследования подтвердили обоснованность опасений населения: свою долю экономического пирога от либерализации и появления новых возможностей получили далеко не все. До сих пор рост доходов 55 % жителей государств с переходной экономикой отстает от роста доходов граждан развитых стран. С другой — в конечном счете реформы ведут к росту благосостояния.

С высоты накопленного опыта можно сказать, что очень важно правильно подготовиться к реформам. В частности, предусмотреть меры социальной поддержки уязвимых групп населения.

показательной в этом плане эксперт назвал методику повышения тарифов ЖКХ в Беларуси, которое сопровождалось введением субсидий для малоимущих граждан. Другое дело, что для повышения эффективности отрасли в целом этого недостаточно: ей нужна конкурентная среда.

По словам Сергея Гуриева, недостаток конкуренции и небольшой частный сектор — две главные проблемы белорусской экономики, поэтому необходимо проводить приватизацию и развивать конкуренцию. Да, реформы в Беларуси нужны, уверен эксперт, но «лучше делать их хорошо, чем быстро». Если большинство граждан подвергает результаты приватизации сомнению, это уничтожает самое главное преимущество разгосударствления — развитие частной собственности, поскольку, если общество считает приватизацию нелегитимной, у нового владельца исчезает стимул инвестировать в собственность.

В комментарии для «БР» главный экономист ЕБРР заявил, что видит ряд преимуществ Беларуси при переходе к рыночной экономике: географическое положение страны; близость к Западной Европе и ее рынкам; высокий уровень образования, за счет которого уже удалось создать конкурентный IT-сектор. Плюсом для нашей страны, по мнению эксперта, является низкий уровень неравенства и невысокий уровень коррупции. Более того, в отличие от жителей других транзитивных стран белорусы не считают это негативное явление большой проблемой для себя. К удивлению исследователей, население нашей страны больше всего обеспокоено состоянием системы здравоохранения. «Видимо, там есть какие-то проблемы», — полагает Сергей Гуриев.

«Как бы разные люди ни критиковали белорусскую политическую систему, для проведения реформ необходимо умение собирать налоги и эффективно управлять государством. Это то, чего некоторые страны в регионе лишились. С другой стороны, важно помнить, что в Беларуси много проблем, в том числе бюджетных, связанных с тем, что она до сих пор не начала приватизацию, не создала конкурентные рынки. Хорошо, что правительство знает об этом и собирается это изменить. Реформы не обязаны быть быстрыми, но их лучше начинать быстро. Тут все в руках белорусского общества и государства», — резюмировал спикер.

Экономический прогноз ЕБРР в отношении нашей страны оказался более оптимистичным, нежели оценки других международных организаций. По мнению Сергея Гуриева, в 2017 году рост составит 1 %. «Рецессия заканчивается, и начинается рост. Что касается экономики, то наш регион является крайне разнородным, страны растут абсолютно разными темпами. Для Беларуси важен прогноз по росту в России — это 1,2 % в 2017 году. Этот прогноз основан на ценах на нефть 50—55 долларов за баррель, но в целом в отсутствие роста цен на нефть мы не ожидаем быстрого роста в России без проведения реформ», — сообщил экономист.

Благо не для всех

Представляя доклад журналистам, Сергей Гуриев подчеркнул, что это первый в истории ЕБРР доклад, посвященный проблеме неравенства возможностей и влияния перехода к рынку на благосостояние граждан.

В исследовании констатируется, что результаты перехода к рынку неравномерно распределяются между различными слоями населения, а на уровень удовлетворенности жизнью влияют не только доходы, но и субъективные показатели, такие как ощущение счастья. Более того, исследователи выяснили, что жизнь в период реформ влияет даже на рост и вес людей: родившиеся в период реформ оказались на целый сантиметр ниже.

В докладе речь идет о том, что благосостояние населения транзитивных стран зависит от места рождения, уровня состоятельности и образования родителей, пола и др. Отчет содержит множество результатов, основанных на уникальном исследовании Life in Transition, проведенном в 2015 — начале 2016 года.

Первый вывод, который следует из доклада: сегодня жители стран с переходной экономикой ощущают себя такими же довольными жизнью, как и граждане с аналогичным уровнем дохода в странах, не совершивших перехода от плановой экономики к рыночной. По словам Сергея Гуриева, пять-десять лет назад жители посткоммунистических стран были менее счастливы, чем люди с таким же уровнем доходов в развитых странах.

Исследование показало, что во многих странах региона не все слои населения выиграли от проведения реформ. «Если в России в среднем уровень доходов вырос на 70 %, то для подавляющего большинства людей рост доходов был ниже 70 %. Рост доходов в России за последние двадцать лет ощутили только 20 % самых богатых домохозяйств. У самых бедных домохозяйств доходы ниже, чем двадцать лет назад», — сообщил главный экономист ЕБРР.

Особая проблема в регионе — концентрация богатства в руках миллиардеров, контролирующих природные ресурсы. Это воспринимается как несправедливость. В других странах такие вопросы регулируются налогами.

«Для Беларуси ситуация и похожа, и отличается. Похожа она тем, что для самых богатых 20 % домохозяйств рост доходов составил за последние двадцать лет 87 %, но важно и то, что этот вектор был положительным и для остальных домохозяйств. В целом можно сказать, что в Беларуси для всех слоев населения за годы перехода к рынку разрыв между их уровнем доходов и уровнем доходов жителей западных стран сократился», — заявил Сергей Гуриев.

В большинстве транзитивных государств неравенство возможностей выше, чем в большинстве развитых стран. Самые главные факторы, определяющие неравенство возможностей, — достаток в семье, пол, но (в случае Беларуси, России и Украины) не образование. Так, в нашем регионе для женщин характерен более высокий уровень образования, однако, даже несмотря на это, они зарабатывают меньше мужчин.