За инвестициями – на биржи

Елена ГОЛУБЬ

Перспективные белорусские госкомпании будут искать инвестиции на международных финансовых рынках, а приватизационным сделкам не дадут обратного хода.

Это предусмотрено Комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб­лики Беларусь от 12 января 2017 года № 18.

В I квартале нынешнего года правительство планирует определить, какие ОАО «отвечают наиболее перспективным направлениям развития мировой экономики и нуждаются в иностранных инвестициях».

Предполагается, что в стратегически значимых организациях будут внедряться передовые мировые практики корпоративного управления с привлечением профессиональных управляющих, а нестратегические будут отданы в коммунальную собственность. Еще не акционированные стратегически значимые РУП имеют шанс сменить статус на ОАО. Кроме того, для реализации проектов с высокой добавленной стои­мостью в Беларусь будут привлекаться ведущие мировые компании (с капитализацией более 1 млрд долларов).

Документ обещает законодательное закрепление необратимости приватизации государственного имущества и сокращение до трех лет срока исковой давности по приватизационным сделкам. Руководителям и членам наблюдательных советов организаций с госдолей будет предоставлено право «на безвозмездное получение в собственность акций (долей в уставных фондах) дополнительной эмиссии этих организаций».

В планах корректировка системы мотивации руководителей госпредприятий. В частности, предусматривается привязать их зарплату к «достижению ключевых показателей эффективности, <…> главным из которых является максимизация прибыли».

Как предполагается, уже весной будет разработан некий законодательный акт, «комплексно регулирующий вопросы функционирования государственных организаций», а информация об итогах их деятельности станет общедоступной.

Наряду с изменениями, касающимися судьбы предприятий государственного сектора, послабления обещаны и частному бизнесу. Например, в 2017 году планируется оптимизировать финансовые санкции за незначительные нарушения и расширить практику предупреждений вместо наложения штрафов. В 2018-м предполагается создать специализированный гарантийный фонд, который должен расширить доступ МСП к заемным ресурсам.

Финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства до 2020 года должно увеличиться до 1 % от доходов бюджетов областей и Минска. Помогать решать проблемные вопросы налогообложения МСП должны налоговые консультанты. Соответствующий институт планируется ввести уже в первой половине нынешнего года.