Наука в поисках денег

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

НАН Беларуси выходит на международные рынки, чтобы привлечь финансирование в свои разработки.

Инновации белорусских ученых все чаще воплощаются в продукцию предприятий. За последние пять лет реализовано около 7,5 тыс. договоров на создание научной продукции и более 1,5 тыс. международных проектов, договоров и грантов, заявил 25 января на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

За этот период объем выпускаемой наукоемкой продукции увеличился в два раза. За девять месяцев прошлого года объем инновационной продукции превысил 302 млн руб., на экспорт поставлено почти 70 % высокотехнологичной продукции.

Белорусские исследователи сталкиваются с дефицитом финансирования. Фото БЕЛТА

Госкомитет по науке заинтересован в том, чтобы максимально сократить путь от научной разработки до готового продукта. По словам Александра Шумилина, если в 2006—2010 годах в рамках государственных программ в промышленности было освоено 8 тыс. новшеств, то в 2011—2015-м — 10,5 тыс. За прошедшие пять лет объемы выпуска наукоемкой продукции в рамках государственных научно-технических программ составили 10,7 млрд долларов и по сравнению с 2006—2010 годами увеличились в два раза. Ежегодно отечественными учеными разрабатывается от трех до пяти инноваций мирового уровня, заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям.

В 2013—2016 годах в Академии наук было открыто 33 инновационных производства, в 2017-м планируется создать еще несколько таких структур, сказал на пресс-конференции председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. Объем продаж предприятий НАН составил 3,5 трлн «старых» рублей, оборот Академии наук за 2016 год (включая бюджетное и внебюджетное финансирование) — около 5 трлн руб.

В прошлом году белорусские ученые разработали и внедрили в производство препарат для лечения лейкемии, признанный одним из лучших в своем классе. Начат выпуск сенсорных авиационных видеомониторов, продолжается разработка новых моделей беспилотных авиационных комплексов с дальностью полета 290 км.

В I квартале 2017 года в Минске будет запущен маршрут из 20 электробусов, разработанных при участии ученых НАН Беларуси. В 2016-м открылись новый технопарк на базе Полесского госуниверситета, три центра трансфера технологий в областных городах. Благодаря этому у региональных разработчиков появятся возможности для реализации инновационных проектов.

К сожалению, возможности отечественных ученых упираются в недостаток финансирования, которое руководители научных коллективов привлекают со всего мира. В частности, в прошлом году был создан Белорусско-­российский венчурный фонд. В феврале начнется отбор проектов, которые будут реализованы на основе венчурного финансирования.

Впервые в истории запланировано проведение в США белорусской национальной выставки научных достижений. Она пройдет в июне в Майами. На ней будут представлены разработки в области высоких технологий. В этом же месяце пройдут и Дни белорусской науки в Москве. Там будет представлена, в том числе, новая разработка — легковой электромобиль.

«Чтобы участвовать в российских научных программах, надо иметь партнера с российской стороны. Важно привлечь внимание к нашим разработкам российских партнеров. Стоит задача привлечь в белорусскую науку средства из-за рубежа, ведь внутри страны финансовый рынок не очень развит. Мы бы хотели иметь больше программ с российскими партнерами, но для этого надо их найти и доказать выгодность финансирования. Для этого же проводится и выставка в США», — подчеркнул Владимир Гусаков.

По его словам, опытный образец электромобиля, который планируется представить в Москве, создан Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси. Сборка будет осуществляться на базе предприятия «Белджи». «Это будет наша разработка в части электрической и электромеханической систем, включая электронику», — добавил председатель Президиума НАН Беларуси.

Академия наук осуществляет научное сопровождение строительства БелАЭС в Островце. Владимир Гусаков заявил о планах строительства еще одной АЭС в стране: «Мы полагаем, что это не последняя атомная станция на территории Беларуси. К 2030 году будет создаваться еще атомная станция, это объективно, потому что если мы планируем наращивание ВВП, повышение уровня жизни людей, то мы должны наращивать и энергетику».

По словам спикера, сегодня в Академии наук создаются кластеры, которые сопровождают разработки от фундаментальных и прикладных исследований и до создания производств.

«Белорусская наука нахо­дится в авангарде формирования новых отраслей, которые, как предполагается, будут создавать национальный доход страны в ближайшей и отдаленной перспективе. Это IT-сфера, космическая отрасль, лазерные технологии, нанотехнологии, цифровая экономика, геномика, персонифицированная медицина, трехмерная печать и композиционные материалы.

Сегодня белорусская наука участвует в создании электронного правительства, электронной системы идентификации товаров, новых направлений в мехатронике, создании электромобилей. Усиленно изучаются проблемы геномики, биосинтеза, идет разработка новейших аддитивных технологий 3D-печати и материалов для нее, современных наноматериалов, новых лекарственных средств, продуктов, обладающих рядом эксклюзивных признаков», — описал сегодняшние задачи белорусской науки Владимир Гусаков.