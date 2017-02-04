Мечта о ЕАЭС пока не сбылась

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Экономической отдачи от ЕАЭС страны­у-частницы не получают. В том числе по причине излишней политизированности проекта.

К такому выводу пришли участники круглого стола «Евразийский экономический союз для бизнеса Беларуси и России: ожидания и реальность, перспективы и новые задачи», прошедшего 25 января в Национальном пресс-центре.

Мы слишком разные

«При создании ЕАЭС на него возлагалось много надежд, поскольку теперь время глобализации и интеграции. Объединяясь с кем-то, мы хотим найти выгоду в первую очередь для себя. Объединились разные страны с разной структурой экономики. Интересы, с которыми страны вступали в союз, тоже разные. Предстоит большой путь в рамках сближения, гармонизации и унификации законодательных баз», — заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-­энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико.

По ее мнению, так называемые продуктовые войны, ограничение взаимного доступа на рынок и другие препятствия на пути к интеграции — это недоработка законодателей государств — членов ЕАЭС и ЕЭК, поскольку «разные подходы в странах провоцируют ненадежную надстройку».

Экономические итоги работы ЕАЭС даже хуже, чем в СНГ за двухлетний период, утверждает заведующий кафедрой «Экономика и право» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ, профессор Сергей Солодовников.

«ЕАЭС является перспективным, но с экономической точки зрения он скорее мечта, чем реальность. Сегодня в ЕАЭС очень плохие показатели по самым простым формам кооперации. Объем взаимной торговли стран ЕАЭС в 10—15 раз меньше, чем их объем внешней торговли. Соответственно, страны ЕАЭС по этому показателю отстают от ЕС в четыре раза, отстают даже от стран СНГ, которые менее интегрированы», — заявил профессор. Почему же, «несмотря на очевидную перспективность, мы не двигаемся?» — спрашивает ученый.

Абсолютного равенства быть не может

Сергей Солодовников считает, что в рамках интеграционных процессов все страны зависят «от воли российского руководства», от того, «какие экономические интересы преобладают в России — интеграционные или внутренние».

«Когда мы говорим о равенстве условий в ЕАЭС, мы лукавим. При соблюдении равных условий российский бизнес будет ущемлять интересы белорусского бизнеса. Пока не удастся согласовать интересы, как это происходило в ЕС, когда там было четко выяснено, что страны-основатели выступали донорами для вновь присоединившихся стран, нам не удастся продвинуться», — уверен профессор.

О том, что в ЕАЭС Россия должна выступить донором для более слабых государств, говорил и заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Респуб­лики Беларусь Сергей Кизима.

«Первым шагом европейской интеграции был Союз угля и стали, когда европейские государства начали с того, что объединили природные ресурсы, чтобы те, у кого нет на территории руды, смогли ее купить по тем же ценам, что и Германия. А у нас общий рынок нефти и газа запланирован на 2025 год, потому и буксует ЕАЭС. Нет общего рынка логистических услуг. Ситуация тревожная, потенциально очень перспективный проект надо разогревать. По существу, мы не можем объединить наши ресурсы, считаем на пальцах копейки», — подчеркнул Сергей Кизима.

«Есть доноры интеграции, а есть реципиенты. Соответственно, главный факт любой успешной интеграции не какое-то законодательство, а великодушие, справедливость со стороны более сильных участников к другим участникам», — добавил спикер и задал риторический вопрос: кто к кому должен быть великодушен и справедлив: Беларусь к России или Россия к Беларуси?

«В сентябре прошлого года мы обнаружили, что разница в цене на газ у «Газпрома» для Германии и Беларуси — 8 или 9 долларов, а для российских субъектов хозяйствования — в несколько раз ниже. Возникает вопрос: у нас интеграционное образование, мы состоим во всех интеграционных проектах, а где же справедливость? Главный вопрос отношений — вопрос справедливости. Справедливости не хватает», — утверждает Сергей Кизима.

Суды никто не отменял

Сопредседатель Клуба деловых женщин Беларуси и России, владелица консалтингового бизнеса Татьяна Глазунова призвала отечественные компании перестать уповать на государство и в случае нарушения прав подавать жалобу в Экономический суд ЕАЭС: «Надо перестать уповать на государство и требовать от него создания идеальных условий».

Ни одно белорусское предприятие не обратилось в суд или антимонопольную службу России по поводу «продуктовых войн». Субъекты хозяйствования не должны политизировать претензии, которые предъявляют им российские контролирующие органы, заявила Татьяна Глазунова.

Участники круглого стола согласились с тем, что в информационном пространстве до сих пор не создан привлекательный образ ЕАЭС, бизнес не видит положительных примеров работы на общем рынке, а инноваторы предпочитают внедрять свои разработки за пределами правового поля союза. К тому же против ЕАЭС работают конкурирующие интеграционные образования. Пока на высшем уровне не будет принято решение, как развиваться дальше, ЕАЭС останется на стадии перспективного проекта.