Мечта о ЕАЭС пока не сбылась

Суббота
4 февраля 2017
01:44
№ 3 (1233)
28 января - 3 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9267
EUR 2.0724
RUB .032492
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.
Экономической отдачи от ЕАЭС страныу-частницы не получают. В том числе по причине излишней политизированности проекта.
К такому выводу пришли участники круглого стола «Евразийский экономический союз для бизнеса Беларуси и России: ожидания и реальность, перспективы и новые задачи», прошедшего 25 января в Национальном пресс-центре.
Мы слишком разные
«При создании ЕАЭС на него возлагалось много надежд, поскольку теперь время глобализации и интеграции. Объединяясь с кем-то, мы хотим найти выгоду в первую очередь для себя. Объединились разные страны с разной структурой экономики. Интересы, с которыми страны вступали в союз, тоже разные. Предстоит большой путь в рамках сближения, гармонизации и унификации законодательных баз», — заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико.
По ее мнению, так называемые продуктовые войны, ограничение взаимного доступа на рынок и другие препятствия на пути к интеграции — это недоработка законодателей государств — членов ЕАЭС и ЕЭК, поскольку «разные подходы в странах провоцируют ненадежную надстройку».
Экономические итоги работы ЕАЭС даже хуже, чем в СНГ за двухлетний период, утверждает заведующий кафедрой «Экономика и право» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ, профессор Сергей Солодовников.
«ЕАЭС является перспективным, но с экономической точки зрения он скорее мечта, чем реальность. Сегодня в ЕАЭС очень плохие показатели по самым простым формам кооперации. Объем взаимной торговли стран ЕАЭС в 10—15 раз меньше, чем их объем внешней торговли. Соответственно, страны ЕАЭС по этому показателю отстают от ЕС в четыре раза, отстают даже от стран СНГ, которые менее интегрированы», — заявил профессор. Почему же, «несмотря на очевидную перспективность, мы не двигаемся?» — спрашивает ученый.
Абсолютного равенства быть не может
Сергей Солодовников считает, что в рамках интеграционных процессов все страны зависят «от воли российского руководства», от того, «какие экономические интересы преобладают в России — интеграционные или внутренние».
«Когда мы говорим о равенстве условий в ЕАЭС, мы лукавим. При соблюдении равных условий российский бизнес будет ущемлять интересы белорусского бизнеса. Пока не удастся согласовать интересы, как это происходило в ЕС, когда там было четко выяснено, что страны-основатели выступали донорами для вновь присоединившихся стран, нам не удастся продвинуться», — уверен профессор.
О том, что в ЕАЭС Россия должна выступить донором для более слабых государств, говорил и заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь Сергей Кизима.
«Первым шагом европейской интеграции был Союз угля и стали, когда европейские государства начали с того, что объединили природные ресурсы, чтобы те, у кого нет на территории руды, смогли ее купить по тем же ценам, что и Германия. А у нас общий рынок нефти и газа запланирован на 2025 год, потому и буксует ЕАЭС. Нет общего рынка логистических услуг. Ситуация тревожная, потенциально очень перспективный проект надо разогревать. По существу, мы не можем объединить наши ресурсы, считаем на пальцах копейки», — подчеркнул Сергей Кизима.
«Есть доноры интеграции, а есть реципиенты. Соответственно, главный факт любой успешной интеграции не какое-то законодательство, а великодушие, справедливость со стороны более сильных участников к другим участникам», — добавил спикер и задал риторический вопрос: кто к кому должен быть великодушен и справедлив: Беларусь к России или Россия к Беларуси?
«В сентябре прошлого года мы обнаружили, что разница в цене на газ у «Газпрома» для Германии и Беларуси — 8 или 9 долларов, а для российских субъектов хозяйствования — в несколько раз ниже. Возникает вопрос: у нас интеграционное образование, мы состоим во всех интеграционных проектах, а где же справедливость? Главный вопрос отношений — вопрос справедливости. Справедливости не хватает», — утверждает Сергей Кизима.
Суды никто не отменял
Сопредседатель Клуба деловых женщин Беларуси и России, владелица консалтингового бизнеса Татьяна Глазунова призвала отечественные компании перестать уповать на государство и в случае нарушения прав подавать жалобу в Экономический суд ЕАЭС: «Надо перестать уповать на государство и требовать от него создания идеальных условий».
Ни одно белорусское предприятие не обратилось в суд или антимонопольную службу России по поводу «продуктовых войн». Субъекты хозяйствования не должны политизировать претензии, которые предъявляют им российские контролирующие органы, заявила Татьяна Глазунова.Участники круглого стола согласились с тем, что в информационном пространстве до сих пор не создан привлекательный образ ЕАЭС, бизнес не видит положительных примеров работы на общем рынке, а инноваторы предпочитают внедрять свои разработки за пределами правового поля союза. К тому же против ЕАЭС работают конкурирующие интеграционные образования. Пока на высшем уровне не будет принято решение, как развиваться дальше, ЕАЭС останется на стадии перспективного проекта.
«Косметика» для Кодекса об образовании (аналитик Либерального клуба Вадим МОЖЕЙКО, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Пострадали не «тунеядцы» (депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна КАНОПАЦКАЯ, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Еще одна угроза для экономики (экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий КРУК, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Готовится «народная приватизация» (Любовь БАХУРЕВИЧ, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
МАГАТЭ довольно БелАЭС (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)
Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»
Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси
МТС удостоен высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения