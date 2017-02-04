Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Подробности

Конкуренции бояться — в ВТО не ходить

3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.

научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско­образовательного центра (BEROC) Олег МАЗОЛЬ

Вступление Беларуси в ВТО положительно отразится на конкурентоспособности отечественной экономики, если правильно к нему подготовиться. 

Главное препятствие для роста экспорта — недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции. Как следствие, низкая страновая диверсификация поставок и «долгая дорога в дюнах» к вступлению в ВТО.

Сейчас Беларусь сохраняет ориентацию на рынок ЕАЭС как на приоритетный. Де-факто это выражается в мононаправленности на рынок России, который сужался на протяжении 2014—2016 годов и перспективы расширения сбыта на котором в ближайшие три-четыре года практически отсутствуют.

Кроме того, приоритетная ориентация на данный рынок ведет к дальнейшему снижению требований к качеству отечест­венной продукции. Это, в свою очередь, существенно ухудшает перспективы расширения поставок на рынки «дальней дуги».

Не секрет, что рынки развитых стран защищены главным образом нетарифными барьерами, в первую очередь качеством продукции. Деградация белорусских товаров как следствие ориентации только на рынок ЕАЭС может привести к их замещению и вытеснению даже с территории Евразийского экономического союза. Что, собственно говоря, уже происходит с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой из-за конкуренции со стороны Китая.

Следовательно, вступление в ВТО является одним из ключевых факторов успешной реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016—2020 годы. В частности, документ предполагает формирование условий для стимулирования несырьевого, высокотехнологичного, инновационного экспорта товаров и услуг, а также для увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в экспортный потенциал страны.

До вступления в ВТО необходимо провести всесторонний анализ внешнеторговых факторов, отраслевой анализ экспортного потенциала Беларуси в контексте взаимодействия и позиционирования на международных рынках. Необходимо заранее определить возможные угрозы для нашего экспорта по каждому стратегическому направлению, выявить резервы. Допустим, прогнозируется дальнейший рост мирового спроса на продукцию сельского хозяйства (Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток). Следовательно, можно рассчитывать на повышение спроса на необходимые аграриям машины, ведь Китай является вторым по величине рынком сельхозтехники, а в Индии и странах Юго-Восточной Азии довольно низкий уровень механизации.

Кроме того, вступление в ВТО потребует от экономического блока страны отказаться от такой цели, как «снижение до минимума внешнеэкономических угроз». Данный подход характерен для закрытой, защитной стратегии развития внешнеэкономической сферы. В новых же условиях требуется активная экспортная экспансия, которая предполагает продвижение экспорта на основе повышения конкурентоспособности собственного производства. Чтобы изменить страновую структуру экспорта и добиться значительной диверсификации, в первую очередь необходимо повысить эффективность отечественных предприятий, что невозможно без реструктуризации и смены собственника.

Таким образом, продуманное (с учетом национальных интересов) и подготовленное (всесторонний анализ рисков и угроз) вступление в ВТО будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусской продукции на внешнем и внутреннем рынках, потребует дополнительных усилий для макроэкономической стабилизации и проведения реформ, включая переход на корпоративные стандарты управления предприятиями, и, как результат, сформирует основу для устойчивого роста национальной экономики в среднесрочной перспективе, диверсификации отраслевой и страновой структуры экспорта.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"Подробности" из предыдущего выпуска

«Косметика» для Кодекса об образовании (аналитик Либерального клуба Вадим МОЖЕЙКО, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Пострадали не «тунеядцы» (депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна КАНОПАЦКАЯ, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Еще одна угроза для экономики (экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий КРУК, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Готовится «народная приватизация» (Любовь БАХУРЕВИЧ, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

МАГАТЭ довольно БелАЭС (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 2 (1232) 21-27 января 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Радислав Гандапас выступил на церемонии МТБанка «Клиент года»

Стартовали ежемесячные встречи B Venture, посвященные развитию экосистемы венчурного финансирования в Беларуси

МТС удостоен  высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016».

Все новости

Архив