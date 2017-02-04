Конкуренции бояться — в ВТО не ходить

научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско­образовательного центра (BEROC) Олег МАЗОЛЬ

Вступление Беларуси в ВТО положительно отразится на конкурентоспособности отечественной экономики, если правильно к нему подготовиться.

Главное препятствие для роста экспорта — недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции. Как следствие, низкая страновая диверсификация поставок и «долгая дорога в дюнах» к вступлению в ВТО.

Сейчас Беларусь сохраняет ориентацию на рынок ЕАЭС как на приоритетный. Де-факто это выражается в мононаправленности на рынок России, который сужался на протяжении 2014—2016 годов и перспективы расширения сбыта на котором в ближайшие три-четыре года практически отсутствуют.

Кроме того, приоритетная ориентация на данный рынок ведет к дальнейшему снижению требований к качеству отечест­венной продукции. Это, в свою очередь, существенно ухудшает перспективы расширения поставок на рынки «дальней дуги».

Не секрет, что рынки развитых стран защищены главным образом нетарифными барьерами, в первую очередь качеством продукции. Деградация белорусских товаров как следствие ориентации только на рынок ЕАЭС может привести к их замещению и вытеснению даже с территории Евразийского экономического союза. Что, собственно говоря, уже происходит с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой из-за конкуренции со стороны Китая.

Следовательно, вступление в ВТО является одним из ключевых факторов успешной реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016—2020 годы. В частности, документ предполагает формирование условий для стимулирования несырьевого, высокотехнологичного, инновационного экспорта товаров и услуг, а также для увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в экспортный потенциал страны.

До вступления в ВТО необходимо провести всесторонний анализ внешнеторговых факторов, отраслевой анализ экспортного потенциала Беларуси в контексте взаимодействия и позиционирования на международных рынках. Необходимо заранее определить возможные угрозы для нашего экспорта по каждому стратегическому направлению, выявить резервы. Допустим, прогнозируется дальнейший рост мирового спроса на продукцию сельского хозяйства (Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток). Следовательно, можно рассчитывать на повышение спроса на необходимые аграриям машины, ведь Китай является вторым по величине рынком сельхозтехники, а в Индии и странах Юго-Восточной Азии довольно низкий уровень механизации.

Кроме того, вступление в ВТО потребует от экономического блока страны отказаться от такой цели, как «снижение до минимума внешнеэкономических угроз». Данный подход характерен для закрытой, защитной стратегии развития внешнеэкономической сферы. В новых же условиях требуется активная экспортная экспансия, которая предполагает продвижение экспорта на основе повышения конкурентоспособности собственного производства. Чтобы изменить страновую структуру экспорта и добиться значительной диверсификации, в первую очередь необходимо повысить эффективность отечественных предприятий, что невозможно без реструктуризации и смены собственника.

Таким образом, продуманное (с учетом национальных интересов) и подготовленное (всесторонний анализ рисков и угроз) вступление в ВТО будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусской продукции на внешнем и внутреннем рынках, потребует дополнительных усилий для макроэкономической стабилизации и проведения реформ, включая переход на корпоративные стандарты управления предприятиями, и, как результат, сформирует основу для устойчивого роста национальной экономики в среднесрочной перспективе, диверсификации отраслевой и страновой структуры экспорта.