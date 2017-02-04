Вразрез с глобализацией

декан экономического факультета БГУ Михаил КОВАЛЕВ

Дональд Трамп, как и обещал, начал свою работу на посту президента США с защиты американских производителей.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, в которое входило 12 государств, было задумано в целях снижения тарифных барьеров и подразумевало углубление экономических связей между участниками, в частности сокращение или отмену большинства таможенных пошлин на товары и услуги. Среди приоритетных направлений сотрудничества значились: инвестиции, телекоммуникации, сельское хозяйство, трудовое право, экология, интеллектуальная собственность. Решение США о выходе из этого еще не состоявшегося партнерства следует рассматривать в комплексе мер, предпринимаемых новым президентом в целях улучшения торговых условий для американских производи­телей.

Справедливости ради вспомним, что Дональд Трамп анонсировал выход из Транстихоокеанского партнерства еще во время предвыборной кампании. Тогда же он обещал пересмотреть торговую политику страны в целом. Да и вообще вопрос о внешнеторговых приоритетах Соединенных Штатов был одним из ключевых в ходе предвыборной кампании. При этом и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп ставили под сомнение выгоды от либерализации торговли. Напомним, соглашение так и не было одобрено в Конгрессе США, что указывало на беспокойство конгрессменов по поводу возможной потери рабочих мест, если соглашение будет подписано.

Против Транстихоокеанского партнерства выступали американские автомобилестроители и представители электронной промышленности. Они увидели в нем угрозу для своих производств, поскольку японцы умеют делать и машины, и компью­теры дешевле. Не без помощи Китая, конечно. Видимо, это и стало одной из основных причин, почему США решили несколько притормозить экспорт соответствующей группы товаров.

Правда, выход страны из Транстихо­океанского партнерства не очень выгоден американским сельхозпроизводителям, потому что им уже удалось наладить экспортные поставки в Японию и другие страны, входящие в альянс.

Необходимо учитывать, что в понимании Дональда Трампа глобализация должна непременно приносить США экономическую выгоду, но никак не потери. Безусловно, за этим шагом последует целый ряд других мер, направленных в первую очередь против Китая. Цель — притормозить поток дешевых китайских товаров, поступающих на рынок Соединенных Штатов, поскольку подсчитано, что, вытесняя национальные американские товары, продукция из КНР тормозит рост экономики США почти на 1 % в год.

Думаю, данное решение Соединенных Штатов даже опосредованно не сможет повлиять на торговые и экономические связи Республики Беларусь, так как мы еще очень слабо представлены в странах Транстихоокеанского партнерства. Хотя перспективы в этом регионе у нашей страны, безусловно, есть: Азия импортирует очень много продуктов питания, однако эти продовольственные ниши пока успешно заполняют Австралия и Новая Зеландия.