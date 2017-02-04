Вразрез с глобализацией

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3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.
Дональд Трамп, как и обещал, начал свою работу на посту президента США с защиты американских производителей.
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, в которое входило 12 государств, было задумано в целях снижения тарифных барьеров и подразумевало углубление экономических связей между участниками, в частности сокращение или отмену большинства таможенных пошлин на товары и услуги. Среди приоритетных направлений сотрудничества значились: инвестиции, телекоммуникации, сельское хозяйство, трудовое право, экология, интеллектуальная собственность. Решение США о выходе из этого еще не состоявшегося партнерства следует рассматривать в комплексе мер, предпринимаемых новым президентом в целях улучшения торговых условий для американских производителей.
Справедливости ради вспомним, что Дональд Трамп анонсировал выход из Транстихоокеанского партнерства еще во время предвыборной кампании. Тогда же он обещал пересмотреть торговую политику страны в целом. Да и вообще вопрос о внешнеторговых приоритетах Соединенных Штатов был одним из ключевых в ходе предвыборной кампании. При этом и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп ставили под сомнение выгоды от либерализации торговли. Напомним, соглашение так и не было одобрено в Конгрессе США, что указывало на беспокойство конгрессменов по поводу возможной потери рабочих мест, если соглашение будет подписано.
Против Транстихоокеанского партнерства выступали американские автомобилестроители и представители электронной промышленности. Они увидели в нем угрозу для своих производств, поскольку японцы умеют делать и машины, и компьютеры дешевле. Не без помощи Китая, конечно. Видимо, это и стало одной из основных причин, почему США решили несколько притормозить экспорт соответствующей группы товаров.
Правда, выход страны из Транстихоокеанского партнерства не очень выгоден американским сельхозпроизводителям, потому что им уже удалось наладить экспортные поставки в Японию и другие страны, входящие в альянс.
Необходимо учитывать, что в понимании Дональда Трампа глобализация должна непременно приносить США экономическую выгоду, но никак не потери. Безусловно, за этим шагом последует целый ряд других мер, направленных в первую очередь против Китая. Цель — притормозить поток дешевых китайских товаров, поступающих на рынок Соединенных Штатов, поскольку подсчитано, что, вытесняя национальные американские товары, продукция из КНР тормозит рост экономики США почти на 1 % в год.Думаю, данное решение Соединенных Штатов даже опосредованно не сможет повлиять на торговые и экономические связи Республики Беларусь, так как мы еще очень слабо представлены в странах Транстихоокеанского партнерства. Хотя перспективы в этом регионе у нашей страны, безусловно, есть: Азия импортирует очень много продуктов питания, однако эти продовольственные ниши пока успешно заполняют Австралия и Новая Зеландия.
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