Чем дальше в лес, тем больше проблем

генеральный директор Республиканской лесопромышленной ассоциации Валерий АЛЕКСАНДРОВИЧ

На уходящей неделе на совещании у президента говорили о лесе.





Один из основных постулатов, следующих из риторики главы государства: лес — народное достояние и наше общее богатство. Наша ассоциация целиком и полностью поддерживает это мнение. Лес должен находиться в руках государства и под его контролем. Однако это вовсе не означает, что приоритетным правом пользования данным богатством должны обладать государственные предприятия-переработчики. Важно также понимать, что Министерство лесного хозяйства — это не собственник ресурса, а, говоря простым языком, ответственный работник в лесу. В Беларуси же сложилась парадоксальная ситуация: структура, «нанятая» осуществлять лесохозяйственную деятельность, то есть сажать деревья и ухаживать за лесом, занимается промышленной деятельностью.

Сырья в Беларуси более чем достаточно, прирост сейчас очень хороший — 9 млн кубометров, а лесосечного фонда — 1 млн куб. м в год. Его нужно перерабатывать. С этой точки зрения решение о модернизации государственных деревообрабатывающих предприятий, которые были очень слабыми и устаревшими, правильное и своевременное.

Активизировался и частный бизнес. Неудача ждала отрасль из-за того, что не был проведен мониторинг рынка на долгосрочность его потребности в продукте модернизируемых предприятий. Для этих целей не была привлечена наука, которая могла провести экспертизу предложенных технологий.

В результате все девять модернизированных предприятий оказались однопрофильными. Производимая ими в таком большом количестве плитная продукция не востребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках.

С экспортом мы опоздали в первую очередь потому, что затянули с введением в строй этих производств. В модернизацию были вложены большие деньги, а предприятия до сих пор не вышли на полную мощность, не налажен сбыт продукции, склады затоварены. За это время Россия успела построить свои заводы. На рынок Казахстана также рассчитывать не стоит — рядом Китай.

Преференции, кредиты под малые проценты и другие формы льготирования развращают предприятия, не позволяют им быть самостоятельными. Ситуация усугубляется, а решительные меры по выводу отрасли из тупика не принимаются.

Тем временем вполне жизнеспособные предприятия-переработчики не знают, как обеспечить свои производства сырьем. Они готовы принять любую форму, любой механизм приобретения сырья: биржевой, распределительный и т. п. Важно, чтобы производства не лихорадило, чтобы обеспечение предприятий происходило на равных правах независимо от формы собственности и подчиненности: есть деньги — купил, а если денег нет — извини.

Сами по себе хороши и биржевые торги. Однако во время торгов лесофондодержатели не идут на понижение цены: им торопиться некуда, в отличие от производства лес может и постоять (ведь продают-то они еще не заготовленный). Как результат, «выкручивание рук» и искусственное повышение цен.

Переработчик вынужден приобретать сырье по возросшей на торгах цене, причем она, в свою очередь, становится стартовой для следующих торгов. Отсюда растущая себестоимость готовой продукции. Возникает глупая ситуация: из-за повышения отпускной цены продукт становится неконкурентным, однако если мы ее не увеличим, то выпускать продукцию становится бессмысленно.

Очевидно, что заготавливать древесину без ориентации на нужды переработчиков — вредительство. За год вперед необходимо знать, кому, что, сколько и где понадобится в следующем производственном году, и в соответствии с этими данными формировать лесосечный фонд. Может быть, внедрению данного подхода препятствует то, что в таком случае на поклон к распорядителю ресурса никто не придет? Не будет дефицита, ажиотажного спроса, искусственного роста цен. Может быть, как раз все это кому-нибудь нужно…