Больше работы за меньшие деньги

Любовь БАХУРЕВИЧ

Рынок труда оживился, но изменился, констатируют эксперты. Больше всего ему нужны талантливые продавцы, но даже им работодатели не готовы платить бешеные деньги.

Умерить аппетиты и работать за троих

Предлагаемые соискателям зарплаты значительно снизились еще в 2015 году, рассказала «БР» директор кадрового агентства Huntress Людмила Скоробогатая. Однако люди до сих пор не могут поверить в это. Несмотря на кризисные тенденции, соискателям нужно три-четыре месяца на то, чтобы исследовать рынок, походить на собеседования и понять, что прежних зарплат уже не найти и нужно пересматривать свой бюджет, пояснила руководитель.

Работодатели предпочитают молодых.

«Мы проводили оценку рынка труда в строительной сфере и можем сказать, что там кризис, массовые сокращения. Специалисты приходят к нам и рассказывают, что есть задержки с выплатой заработной платы и даже невыплаты, нет ни объектов, ни проектов. У нас есть все основания говорить о том, что зарплаты в строительстве упали не менее чем в два раза. В сфере оптовых продаж все зависит от того, работает компания на внешний или на внутренний рынок. Те, кто работает с зарубежным потребителем, чувствуют себя несколько лучше: у них есть возможность зарабатывать. На белорусском рынке дела обстоят гораздо хуже», — рассказала Людмила Скоробогатая.

Вместе с тем эксперт отметила, что в 2016 году рынок труда оживился. Правда, изменились предпочтения, касающиеся подбора персонала. Если раньше компании были готовы брать на работу молодых специалистов, обучать их, но платить меньше, то сейчас предпочитают нанимать опытных профессионалов.

«Наши работодатели ищут готовых специалистов. Да, их нужно немного переквалифицировать под специфику и стандарты работы компании, да, они стоят дороже, но работодатель предпочитает крепкого профессионала, который в состоянии работать за троих. Поэтому специалисты без опыта работы или старше сорока лет зачастую просто не котируются», — отметила собеседница.

Дискриминацию тех, кому за сорок, эксперт связывает с тем, что обычно работодатели ищут специалистов, соответствующих среднему возрасту коллектива, способных работать на автоматизированном предприятии и применять интернет-технологии. Молодые люди быстрее осваивают технические новинки и успешно ими пользуются. Впрочем, такой подход касается не всех вакансий. Например, кандидаты на должность главного бухгалтера или юриста будут рассматриваться независимо от возраста, уверена директор Huntress.

Хорошие менеджеры сегодня в цене

Глава кадрового агентства «Административный ресурс» Алексей Немкович отметил наблюдавшийся в 2016 году рост спроса на эффективных менеджеров и считает, что в 2017-м он повысится еще больше. Если в благоприятный для экономики период предприятия могут получать прибыль уже только за счет роста рынка, то в кризисные времена зарабатывать становится намного труднее: для этого компаниям приходится привлекать успешных руководителей.

«На менеджеров высокий спрос, особенно на менеджеров по продажам в оптовой торговле. Любой товар, каким бы он хорошим ни был, нужно продать, донести информацию о его ценности до конечного потребителя. Мало произвести тысячу холодильников или тракторов — нужно уметь их продать. Основная проблема нашей страны в том, что, даже когда мы можем сделать что-то хорошее, мы не умеем это продать», — добавил Алексей Немкович.

Эксперты отметили небольшое оживление на рынке труда в конце 2016 — начале 2017 года. Речь идет и о зарплатах, и о вакансиях. Как рассказала директор рекрутингового агентства «Квад­рат» Светлана Коростелова, со второй половины прошлого года на рынке труда появляется все больше вакансий на должности с заработной платой выше среднего. В декабре 2016 года оживление замедлилось по причине сезонности, но сейчас работодатели снова возвращаются к старым запросам на подбор специалистов, которые были отложены еще в 2015-м.

По мнению эксперта, свободных работников на рынке труда можно разделить на две группы: специалисты с небольшим опытом работы или недостаточной результативностью по сравнению с остальными и те, кто не согласился с условиями работодателя, который снизил или не индексировал зарплату.

«Конечно, работодатели оставили самых лучших. Поэтому часть специалистов, представленных на рынке труда, — не очень интересные кандидаты. Еще одна часть — те, кто в период кризиса не захотел затянуть пояс потуже. Ни один работодатель не предлагает им прежнюю заработную плату, хотя кандидаты могут быть специалистами очень высокой квалификации», — добавила Светлана Коростелова.

Как отметила собеседница, среднюю температуру по зарплате очень трудно оценить, поскольку все очень ситуативно. Иногда компромисса достичь удается, чаще потенциальным заказчикам приходится отказывать. «Сейчас к нам поступает очень много заявок на подбор менеджеров по продажам. Компании готовы платить им фиксированную часть — 300—400 руб., остальное сотрудник должен заработать сам — хоть 4000 руб., но только за счет процентов, премий, бонусов. Мы вынуждены отказываться, потому что средняя зарплата хорошего менеджера по продажам — 800 руб. на испытательный строк и 1000 руб. после него плюс проценты — в среднем должно выходить 1500 долларов. То же самое касается маркетологов. Поступают заявки, согласно которым фиксированная часть — 150 долларов, а когда специалист заработает премию, ему доплатят. Однако рынок труда диктует свои условия. Вы можете самостоятельно хоть до посинения искать такого маркетолога, но все равно не найдете его», — сказала руководитель.

В среднюю зарплату на уровне 500 долларов эксперт не верит. По ее мнению, повысятся зарплаты только тех специалистов, которых будут пытаться удержать на рабочем месте или переманить в другую компанию.

«В любом случае рынок труда стабилизируется и активизируется, потому что даже множество наших заказчиков начинает просыпаться. Надеюсь, в компаниях наконец наступит пора стабильности. Правда, едва ли стоит говорить о том, что можно просто и быстро поднять заработную плату всем подряд», — полагает Светлана Коростелова.