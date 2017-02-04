Напряжение спадает

Любовь БАХУРЕВИЧ

Повышение спроса на рабочую силу констатирует Министерство труда и социальной защиты.

По данным министерства, на конец 2016 года уровень безработицы составил 0,8 % от численности экономически активного населения. Это ниже уровня прошлого года на 0,2 п. п. В январе — декабре 2016-го в органах по труду, занятости и социальной защите было зарегистрировано 35,3 тыс. человек, или на 18,5 % меньше, чем на конец 2015-го, и на 1,4 % — чем на конец ноября 2016-го. Женщины составили 34 % от общей численности зарегистрированных безработных. Напряженность на рынке труда снизилась до одного человека на вакансию против 1,7 годом ранее.

Согласно данным статистики, за 11 месяцев 2016 года на работу было принято 571,1 тыс. человек, а уволено 642,3 тыс. Таким образом, 71,2 тыс. человек так и не нашли себе рабочее место. Коэффициент замещения работников (отношение количества принятых к числу уволенных) не дотянул до единицы и составил 0,889 против 0,799 годом ранее.

К концу ноября 2016 года органы по труду, занятости и социальной защите получили сведения о 35,5 тыс. вакансий, или на 20,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2015-го.

В 2016 году на учет поставлено 239,2 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них 167,6 тыс. (70,1 %) признаны безработными. Содействие в трудоустройстве оказано 159,8 тыс. человек, в том числе 109 тыс. безработных, или 68,2 % от всех трудоустроенных.

Согласно статистике портала государственной службы занятости, на начало 2017 года в Общереспубликанском банке вакансий было представлено около 42,5 тыс. вакансий и около 2,2 тыс. резюме. Наиболее востребованными вакансиями являются: врач-специалист, медицинская сестра-специалист, водитель автомобиля, продавец и оператор машинного доения. Чаще всего ищут работу экономисты, бухгалтеры, водители автомобиля, инженеры и секретари.