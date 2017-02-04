Всем по 500 пока не получается

Любовь БАХУРЕВИЧ

Заветные 500 долларов в 2016 году зарабатывало только 13,2 % белорусов, свидетельствуют данные Белстата.

В 2016 году среднемесячная зарплата в стране составила 722 руб., или около 370 долларов в эквиваленте. При этом в декабре она преодолела психологический рубеж и достигла 801,6 руб., что эквивалентно 400 долларам. До заветной цели в 500 долларов, о которой на этой неделе напомнил президент, при нынешнем курсе осталось всего 200 деноминированных рублей.

Разумеется, зарплата не всех категорий работников преодолела психологический рубеж. Например, средняя номинальная начисленная заработная плата бюджетников за весь 2016 год не дотянула даже до 300 долларов (557,8 руб.), а в самом богатом месяце, декабре, лишь незначительно превысила этот уровень (608,1 руб.). Традиционно самыми низкооплачиваемыми в этой категории являются социальные работники — 415,4 руб., что эквивалентно всего лишь 215 долларам. Самые высокооплачиваемые бюджетники работают в сфере госуправления. В декабре их средняя зарплата вплотную приблизилась к заветным 500 долларам и составила 917,6 руб.

Среди секторов экономики меньше всех получают в сельском хозяйстве. В 2016 году средний заработок в этой отрасли сложился на уровне 255 долларов в эквиваленте (495 руб.), правда, декабрьская зарплата была почти на 10 долларов больше (503,6 руб.).

Уже никого не удивляет то, что самые высокие доходы получают работники сферы информационных технологий: в 2016 году — 3473,1 руб., в декабре — 3502,8 руб., что эквивалентно соответственно 1800 и 1815 долларам. Это почти в пять раз больше среднегодовой зарплаты по стране. Финансовые работники, еще несколько лет назад занимавшие первые строчки в зарплатном рейтинге, теперь лишь на втором месте — 1289,2 руб. в 2016 году и 1799,6 руб. в декабре.

Согласно статистике, зарплату менее 300 руб. получало 14,5 % белорусов, свыше 1 тыс. руб. — 13,2 % , а свыше 2 тыс. руб. — только 1,8 %. Большинство граждан (61,4 %) имеет доход в диапазоне 300—800 руб., почти 20 % — 600—800 руб.