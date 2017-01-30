Гребцы оправданы

Антон РОГАЧ

Дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ отменил Спортивный арбитражный суд (CAS). Представители нашей страны планируют подать иск к Международной федерации каноэ (ICF) с целью взыскать немалые деньги.

Шестнадцатого июля минувшего года, за 20 дней до старта летних Олимпийских игр в Рио-де-Жаней­ро, на заседании исполнительного комитета ICF было принято решение о годичном отстранении от соревнований мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Оно было обусловлено результатами проверки спортсменов, находившихся на сборах во французской деревушке Ла Тампль-сюр-Ло. Утром 12 апреля 2016 года по инициативе Антидопингового агентства Франции (AFLD) был проведен обыск белорусской делегации. В отель, в котором базировалась команда, приехали сопровождаемые полицией офицеры AFLD.

Решения CAS вызывают не меньший интерес, чем чисто спортивные результаты.

На первый взгляд, практически никаких результатов проверка не дала. Из запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ были найдены только 16 таблеток мельдония (милдроната), который применялся одним из тренеров согласно рецепту. Кстати, именно это лекарственное средство и стало поводом для обыска. Во Франции оно относится к запрещенным, а его наличие у представителя белорусской делегации вызвало подозрение при прохождении таможенных процедур.

Кроме того, были найдены шприцы и капельницы. В данном случае криминала нет вовсе: согласно правилам WADA, во внесоревновательный период допускается использование инъекций, но не чаще одного раза в шесть часов и не более 50 миллилитров единовременно.

В то же утро 15 атлетов нашей сборной были подвергнуты допинг-контролю. Все пробы, кроме одной, дали отрицательный результат. Лишь у Максима Петрова было выявлено незначительное превышение допустимой нормы мельдония. Белорусская сторона объясняет данный факт остаточным эффектом — благо это далеко не единственный прецедент. С другой стороны, превышение есть превышение...

Однако итоговое решение ICF стало неожиданно жестким. Казалось бы, только одна из пятнадцати допинг-проб дала положительный результат, да и из запрещенных веществ было найдено лишь 16 прописанных тренеру таблеток милдроната. Тем не менее в Международной федерации каноэ решили перестраховаться и дисквалифицировать сразу всю сборную, лишив ее возможности принять участие в Олимпиаде.

Нужно отметить, что понятие презумпции невиновности в трактовке Кодекса WADA сильно отличается от привычного. Так, Всемирное антидопинговое агентство может наказать спортс­менов, основываясь только на «балансе вероятностей». Принимая участие в соревнованиях, атлеты соглашаются с такими правилами.

Точно неизвестно, чем руководствовалась ICF при принятии решения, которое белорусская сторона не раз называла абсурдным. Одна из версий объясняла случившееся желанием убрать конкурентов: наша сборная по гребле входит в число мировых лидеров.

В июле белорусы обратились в CAS — главную инстанцию в спортивной юриспруденции. Сначала истцы просили рассмотреть дело в ускоренном режиме, чтобы успеть к Олимпиаде. Однако такую возможность в Лозанне отвергли, принятие решения затянулось. Финальное слушание в CAS прошло 7 нояб­ря, а оправдательный приговор нашей сборной был вынесен только на днях.

Ограничиться только восстановлением репутации белорусская сторона не намерена. В CAS будет подан новый иск — о взыскании с ICF нанесенного ущерба. Сумма иска пока неизвестна, однако в открытом доступе есть несколько цифр. В прошедшем олимпийском цикле непосредственно на подготовку сборной по гребле было потрачено 45 млрд неденоминированных рублей (из них 15 млрд — на дюжину спортсменов, попавших-таки на Олимпиаду в Рио). В 80 тыс. долларов обошлись судебные тяжбы с ICF. На основании этих данных рассчитать предполагаемую сумму иска довольно трудно, ведь с 2012 по 2016 год курс доллара подскочил в два с половиной раза, однако она вряд ли будет меньше миллиона долларов.

Что касается самого факта отстранения гребцов, то мы едва ли когда-нибудь узнаем настоящие причины и получим взвешенную оценку. В этом деле у каждого своя правда.