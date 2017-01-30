Есть ли у гандбола деньги?

Антон РОГАЧ

Сборная Беларуси по гандболу выступала на чемпионате мира во Франции без резервных игроков.

В программе «Спорт-кадр», которая вышла в эфир 10 января, в преддверии мирового гандбольного первенства, государственный телеканал «Беларусь-5» сообщил, что в составе сборной Беларуси во Францию отправятся 16 игроков — ровно столько, сколько можно внести в заявку на матч. «Взять большее число на случай форс-мажора не позволяют финансы: сутки пребывания одного гандболиста во Франции стоят порядка 400 евро», — пояснил причину такого решения корреспондент канала Александр Ярмош.

На чемпионате мира во Франции белорусская делегация не была многочисленной.

Информация, косвенно указывающая на финансовые проблемы Белорусской федерации гандбола (БФГ), появляется не в первый раз. В октябре наша страна отказалась выставлять команду на квалификацию юниорского (до 21 года) чемпионата мира. Тогда в БФГ призвали общественность не связывать это с желанием сэкономить.

Первый заместитель председателя федерации Иван Семененя объяснял принятое решение тем, что 60 % игроков, которые могли принять участие в квалификации, уже переросли уровень юниорского первенства и будут играть в составе национальной сборной. Однако на чемпионате мира во Франции были заявлены только четыре белорусских гандболиста моложе 21 года. Еще двое готовились с командой на сборах, но не были включены в итоговую заявку.

Отметим, что финансовые проб­лемы, если они есть, могут иметь вполне логичное объяснение. На протяжении долгого времени основным меценатом БФГ выступает ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», наблюдательный совет которого возглавляет Александр Мешков. Он же является учредителем «Брестского гандбольного клуба» (БГК им. Мешкова) — безальтернативного лидера белорусского гандбола в последние годы. Это обстоятельство не привлекало особого внимания до тех пор, пока осенью прош­лого года руководство федерации не пошло на открытый конфликт с брестским клубом (о причинах конфликта «БР» писала в № 35 от 17 сентября 2016 года).

Ранее такой публичной конфронтации белорусский гандбол не знал. Многие комментаторы считают, что с обострением конфликта финансовые потоки из структуры «Газпрома» в БФГ заметно сократились. Возможно, именно это стало причиной неурядиц, которые раньше не возникали.

Точка зрения оппонентов сводится к тому, что говорить о наличии причинно-следственной связи в данном случае нельзя. Ведь основные расходы по участию нашей команды в чемпионате мира взяло на себя Министерство спорта: оно оплачивало выезд положенных по регламенту 16 человек и 5 представителей персонала.

В предыдущие годы выезд резервных игроков, не входящих в число 16 основных, оплачивала Белорусская федерация гандбола. На чемпионат Европы — 2016 в Польше отправилось 18 гандболистов, на чемпионат мира в Катаре годом ранее — 17.

Как рассказал «БР» Иван Семененя, подводные камни не стоит искать и в этот раз: «Взять именно 16 человек — это решение тренера. Если бы Юрий Шевцов сказал о том, что нужно взять кого-то еще, мы бы, поверьте, нашли средства. Нужно было бы взять 18 человек, взяли бы: это не такие большие деньги для нас. Если кто-то сказал, что причина кроется в финансах, то ему этот вопрос и адресуйте. Мы никому такой информации не сообщали».

То же самое можно сказать и об участии в топ-турнире юниорской сборной. С одной стороны, многое свидетельствует о том, что сегодня БФГ не жирует, с другой — высказанная представителями федерации точка зрения имеет под собой основание. За два года ситуация в национальной сборной изменилась: если раньше ее костяк составляли довольно возрастные спортсмены, то теперь главная команда страны переживает смену поколений и активно привлекает в свои ряды молодежь.

Однако открытым остается вопрос: почему Белорусская федерация гандбола решила не отправлять на серьезный турнир хотя бы второй эшелон молодых спортсменов? Объяснение Ивана Семенени («просто для экскурсии кого-то отправлять и тратить государственные деньги — это не по-государственному») нельзя признать исчерпывающим.

Кстати, выйдя в плей-офф прошедшего во Франции чемпионата мира, сборная Беларуси добилась серьезного успеха, которого два года назад на мировом первенстве в Катаре подопечным Юрия Шевцова достичь не удалось. Победителей обычно не судят.